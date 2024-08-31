В немецких городах прошли акции против правых популистов

Накануне земельных выборов в Тюрингии и Саксонии тысячи людей вышли на демонстрации против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Около трех тысяч человек в Эрфурте приняли участие в демонстрации против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Акция прошла в субботу, 31 августа, за день до выборов в ландтаг в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке ФРГ.

По информации агентства dpa, активисты прошли маршем через центр города к Соборной площади, где АдГ проводила свой митинг по окончании избирательной кампании. По данным полиции, на нем присутствовало около 1,3 тысячи человек.

"Мы не позволим АдГ доминировать в предвыборные выходные со своей крайне правой агитацией, запугиванием людей и использованием нашего города в качестве арены для своей пропаганды", - заявили инициаторы демонстрации. Неделю назад тысячи людей в Эрфурте вышли на улицы, чтобы выступить против правого экстремизма и радикализма.

Протесты прошли также в нескольких других городах на востоке страны, включая Лейпциг, Дрезден, Гёрлиц и Цвиккау.

Выборы в двух землях

Выборы в ландтаги Тюрингии и Саксонии пройдут в один день - 1 сентября. По данным последних опросов, в Тюрингии победу может одержать АдГ, за которую готовы проголосовать 30% избирателей. На втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 22%, на третьем - "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ), который может набрать 17% голосов. Уровень поддержки Левой партии, членом которой является действующий премьер региона Бодо Рамелов, составляет 14%. Рейтинг социал-демократов (СДПГ) составляет 7%, "зеленые" набирают лишь 4% и не проходят в ландтаг Тюрингии, как и Свободная демократическая партия Германии.

В Саксонии на первом месте находится ХДС, который может получить 33% голосов. На втором месте - АДГ с 30%, на третьем - ССВ, за который могут проголосовать 12%. СДПГ, как и "зеленые" набирают по 6%, а Левая партия лишь 4%.