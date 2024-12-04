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В парламент Сербии внесен проект закона об "иноагентах"

Александра Иванова
4 декабря 2024 г.

Законопроект об "иноагентах" внесли в Скупщину депутаты от проправительственного Движения социалистов. Его лидер, вице-премьер Александар Вулин регулярно бывает в России.

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Парламент Сербии в Белграде
Парламент Сербии в Белграде (фото из архива)Фото: Baloncici/Pond5/IMAGO

Проект закона об "иностранных агентах" во вторник, 3 декабря, внесли в сербский парламент (Скупщину) депутаты из проправительственного Движения социалистов, лидером которого является вице-премьер Александар Вулин.

Как уточняет газета "Коммерсант", из документа следует, что "все финансируемые из иностранных источников организации и лица, занимающиеся политикой, будут подлежать регистрации, их обяжут указывать в каждой публикации свой статус иноагента". За нарушение закона предусмотрены запрет на определенные виды деятельности, уголовное наказание или штраф от 5 тысяч динаров (в пересчете: 42 евро) до 2 миллионов динаров (17 000 евро).

Вулин: Проект разработан по аналогии с американским законом 

Александар Вулин курирует в правительстве Сербии взаимодействие со странами БРИКС. При этом он регулярно бывает в России. С 2023 года в отношении него действуют санкции США, принятые за "содействие деятельности России на Балканах".

В интервью телеканалу TV Pink Вулин заявил, что разработанный его движением законопроект является аналогом американского закона о регистрации иноагентов (FARA), "который запрещает финансирование НКО из-за рубежа". Между тем оппозиция считает, что он больше похож на российский или грузинский законы об "иноагентах".

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