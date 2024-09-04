  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Путин предложил вице-премьеру Сербии обсудить поставки газа

Александра Иванова
4 сентября 2024 г.

В преддверии встречи Александра Вулина с Владимиром Путиным ЕС предостерег Сербию от поддержания связей с Москвой на фоне продолжающейся войны в Украине.

https://p.dw.com/p/4kGQ2
Вице-премьер Сербии Александр Вулин (фото из архива)
Вице-премьер Сербии Александр ВулинФото: Marinko Sekulic/DW

Президент РФ Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в среду, 4 сентября, на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Как следует из стенограммы беседы между ними, размещенной на сайте Кремля, Путин, кроме прочего, предложил Вулину обсудить дальнейшие поставки российского газа в Сербию и обновить соответствующий контракт, истекающий в марте 2025 года.

Кроме того, Путин заявил о желании развивать сотрудничество России и Сербии в сфере промышленности и транспорта и рассказал, что Москва направила президенту Сербии Александару Вучичу приглашение на встречу лидеров БРИКС в Казани.

Со своей стороны Александр Вулин отметил, что Сербия - "стратегический партнер России" и она , "несмотря на давление Запада", "никогда не станет членом НАТО" и никогда не введет санкций против РФ.

Реакция ЕС на анонс встречи Вулина с Путиным

Сербия является страной - кандидатом на вступление в ЕС. Накануне встречи Вулина и Путина, 3 сентября, руководство Евросоюза напомнило, что поддержание связей с Москвой на фоне продолжающейся войны в Украине несовместимо с ценностями ЕС и процессом вступления в Евросоюз.

"Европейский Союз предельно ясно дал понять своим партнерам, что отношения с Россией не могут оставаться обычными после ее неоправданной и агрессивной войны против Украины, - цитирует "Радио Свобода" ответ Брюсселя на запрос ее Балканской службы. - ЕС хочет рассчитывать на все страны-кандидаты как на надежных европейских партнеров по общим принципам, ценностям, в вопросах безопасности".

Между тем премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил журналистам 3 сентября, комментируя предстоящую встречу Путина и Вулина, что не видит в ней "ничего эпохального или такого уж ужасного". "Мы не разрывали дипотношения с Россией, никому не запрещено встречаться с ее представителями", - подчеркнул Вучевич, добавив, однако, что Сербия не поощряет войну в Украине и не поддерживает нарушение территориальной целостности этой страны.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.
Политика28 сентября 2022 г.11 фото
Президент Сербии Александар Вучич

Сербия не будет поставлять товары в Россию в обход санкций ЕС

Сербия не будет поставлять товары в Россию в обход санкций ЕС

Иностранные компании не смогут экспортировать в РФ товары через Сербию, пообещал президент Вучич. В ноябре он же заявлял, что Белград поддержит европейские санкции против России лишь с "дамокловым мечом над головой".
Политика2 декабря 2022 г.
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александар Вучич жмут друг другу руки на встрече в Белграде, 17 января 2019 года

Сербия продолжит получать газ из России

Сербия продолжит получать газ из России

Президент Сербии заявил, что согласовал с российским коллегой новый контракт на поставки газа сроком на три года. Кремль подтвердил "бесперебойные поставки" российского газа в Сербию.
Политика29 мая 2022 г.
Показать еще