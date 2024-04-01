В ПНА приведено к присяге новое правительство

19-е правительство Палестинской автономии под руководством премьер-министра Мухаммеда Мустафы принесло присягу и приступило к работе, сообщило вечером в воскресенье, 31 марта, палестинское информационное агентство WAFA.

Первое заседание нового кабмина провел глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Он подчеркнул, что юрисдикция палестинского правительства распространяется на оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан, а также на сектор Газа, который контролирует террористическое движение ХАМАС. Приоритетными задачами нового кабмина глава ПНА назвал оказание гуманитарной помощи жителям сектора и помощь перемещенным лицам.

Аббас, кроме того, заявил, что Организация освобождения Палестины (ООП), председателем исполкома которой он является, остается "единственным законным представителем палестинского народа". Глава ПНА пообещал продолжать "работать над объединением палестинской земли и народа и достижением палестинского национального примирения", а также над тем, чтобы "остановить агрессию" против палестинского народа в секторе Газа.

Аббас в очередной раз призвал к созданию суверенного палестинского государства "в соответствии с принципами 1967 года" - то есть, в составе Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Восточного Иерусалима. Предполагается, что последний должен стать столицей нового государства. Сейчас функции столицы ПНА исполняет город Рамалла.

Перспектива "двух государств"

Предыдущий премьер-министр правительства ПНА Мухаммед Штайе подал в отставку 26 февраля. По мнению наблюдателей, за этим стояло стремление США вернуться к решению о двух государствах на территории региона - палестинском и израильском - как к способу урегулировать ближневосточный конфликт. По мнению США, после окончания войны в Газе управлять сектором должна кардинально реформированная палестинская администрация. План послевоенного устройства анклава, представленный Израилем 28 февраля, в принципе не исключает этого.

Сейчас ФАТХ под руководством Аббаса, который находится у власти с 2005 года, управляет частью оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан. Ему противостоит контролирующее Газу движение ХАМАС, ведущее войну против Израиля.

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