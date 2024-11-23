Марата Гельмана обвинили в РФ в оправдании терроризма

Галерист Гельман ранее был объявлен в розыск в России. Обыски прошли в пермском музее современного искусства, где он работал более 10 лет назад.

Российские следователи возбудили в отношении галериста Марата Гельмана уголовное дело об "оправдании терроризма". Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на собеседника, "знакомого с сутью дела". Источник "Медиазоны" не уточнил, "что именно следствие вменяет Гельману" в вину.

"Нынешняя власть считает меня террористом, я считаю террористом ее. И я уверен, что время докажет мою правоту", - прокомментировал сообщения о своем внесении в реестр Гельман.

На то, что галериста разыскивают по "террористической" статье, указывает и факт его внесения в перечень "экстремистов и террористов" Росфинмониторинга - об этом стало известно 14 ноября. Напротив имени Гельмана в реестре стоит символ звездочки - с такой пометкой в этом российском реестре указаны те, кого в РФ преследуют именно по статьям, связанным с терроризмом. При этом среди них есть и политзаключенные - со звездочкой в реестре значится и режиссер Евгения Беркович, которую российский суд приговорил к тюремному сроку из-за театральной постановки "Финист ясный сокол", до этого получившей государственные награды.

ФСБ ищет данные о Гельмане в музее, где тот работал более 10 лет назад

Днем ранее, 21 ноября, силовики провели обыски в пермском музее современного искусства PERMM, а также дома у директора учреждения Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров. По данным СМИ, это было связано с делом против Гельмана.

Галерист на фоне этого отметил, что он покинул должность директора музея PERMM еще в 2013 году и с тех пор не связан с ним. "Интересно, что ищут. Я уже 11 лет как уволен", - написал он в соцсетях. Гельман с 2014 года живет в Черногории, где открыл арт-резиденцию.

На Гельмана в РФ завели в 2022 году как минимум одно уголовное дело

Марат Гельман известен своей давней критикой российский властей, а также поддержкой Украины в полномасштабной войне, которую против страны развязала РФ. Среди прочего галерист принимает участие в различных антивоенных инициативах и форумах, организованных российской оппозицией и противниками войны.

В конце 2022 года стало известно, что МВД России объявило Гельмана в федеральный розыск по уголовной статье. По какой именно - неизвестно. Сам галерист тогда в интервью "Настоящему Времени" предположил, что дело заведено по статье о "дискредитации армии РФ" из-за его отношения к войне в Украине и антивоенной позиции.

В декабре 2021 года Минюст РФ признал Гельмана "иностранным агентом". Впоследствии российские суды неоднократно заочно оштрафовывали галериста за неисполнение требований властей РФ к "иноагентам" - в частности, требовании сообщать "об источниках своего иностранного финансирования" и размещать маркировку о своем "иноагетском" статусе в соцсетях.