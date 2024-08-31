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Евгения Беркович дала первое интервью после приговора

Алексей Волошинов
1 сентября 2024 г.

В разговоре с РБК режиссер предположила, что тайным свидетелем по ее делу выступал оперативный работник.

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Режиссер Евгения Беркович (слева) и драматург Светлана Петрийчук (справа) на скамье подсудимых (фото из архива)
Режиссер Евгения Беркович (слева) и драматург Светлана Петрийчук (справа) на скамье подсудимых (фото из архива)Фото: Dmitry Serebryakov/AP Photo/picture alliance

Театральный режиссер Евгения Беркович дала свое первое интервью после приговора. Разговор был опубликован на сайте агентства РБК в субботу, 31 августа.

Тайный свидетель по делу Беркович мог быть "опером"

В беседе с журналистами Беркович заявила, что тайным свидетелем по ее делу мог быть оперативный сотрудник. "Думаю, какой-нибудь опер, судя по тому, как он разговаривал, какую чушь нес про фестиваль "Любимовка", где он, разумеется, и близко не был", - ответила она на вопрос о личности тайного свидетеля "Никиты".

По ее мнению, он был необходим, чтобы "закрыть дыры в развалившемся обвинении". "Судью это полностью устроило. Нас не устроило, конечно, и жаль, что прения защиты, где очень подробно проанализированы его, прости господи, показания, звучали в закрытом заседании", - сказала она.

Тайный свидетель "Никита", выступая в суде на стороне обвинения, говорил, что тайно снял на телефон спектакль Евгении Беркович и Светланы Петрийчук "Финист Ясный Сокол" и отнес запись силовикам.

Беркович: Я не жалею, что поставила "Финиста"

Отвечая на вопрос журналистов, не жалеет ли она, что поставила спектакль "Финист Ясный Сокол", Евгения Беркович сказала: "Нет, конечно, не жалею". "Во-первых, как я уже сказала, совершенно очевидно, что "Финист" - это просто повод. А во-вторых, это хороший спектакль, и я уверена, что он нанес немного пользы людям и причинил свою порцию добра и красоты", - пояснила она.

Приговор Евгении Беркович и Светлане Петрийчук

В июле 2-й Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, им обеим будет запрещено администрировать интернет-страницы в течение трех лет.

Процесс по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, начавшийся как открытый, в середине июня был закрыт по просьбе обвинения. Прокуратура объясняла свое ходатайство угрозами в адрес участников процесса. По ее утверждению, эти угрозы размещались в интернете. Адвокаты в свою очередь выражали уверенность в том, что процесс закрыли, чтобы ограничить освещение позиции защиты.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук обвинили в публичном оправдании терроризма из-за спектакля "Финист Ясный Сокол" о судьбе россиянок, вышедших замуж за исламистов и уехавших в Сирию. Показы "Финиста" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 2020 по 2022 годы. Постановка получила две престижные театральные премии "Золотая маска".

В основе обвинения - показания некоего "неравнодушного гражданина", личность которого следствие скрывает. По его словам, он имел отношение к организации фестиваля "Любимовка", где в 2019 году была представлена читка пьесы. С мая прошлого года Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО.

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