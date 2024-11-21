В музее Перми проходят обыски по делу Марата Гельмана

Росфинмониторинг внес ранее объявленного в розыск Гельмана в список "террористов и экстремистов". Галерист Марат Гельман еще в 2021 году был признан Минюстом РФ "иностранным агентом".

В Перми в музее современного искусства PERMM проходят обыски, сообщил Telegram-канал "Говорит НеМосква" в четверг, 21 ноября. Ресурс, ссылаясь на местные СМИ, уточняет, что обыски связаны с уголовным делом против галериста Марата Гельмана.

На прошлой неделе Росфинмониторинг внес находящегося в розыске Гельмана в список "террористов и экстремистов". В реестре его имя отмечено звездочкой. "Это означает, что против него есть уголовное дело по одной из террористических статей Уголовного кодекса России. Вероятнее всего, речь идет об "оправдании терроризма", - отмечает SOTA.

Фигурант реестра "иноагентов"

В декабре 2021 года Минюст РФ признал Гельмана "иностранным агентом".

Сам Марат Гельман удивился сообщениям о том, что обыски в пермском музее современного искусства PERMM связаны с его уголовным делом. Он был уволен с поста директора еще в 2013 году. "Интересно, что ищут. Я уже 11 лет как уволен", - написал он соцсетях. Гельман с 2014 года живет в Черногории, где открыл арт-резиденцию.

В декабре 2022 года стало известно, что МВД России объявило Гельмана в федеральный розыск по уголовной статье. По какой именно - неизвестно. Сам галерист в интервью "Настоящему Времени" предположил, что дело на него заведено по статье о дискредитации армии из-за его отношения к войне в Украине и антивоенной позиции.

Обыск в доме директора музея

Сотрудники ФСБ 21 ноября также провели обыски в доме директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров.

В конце октября музей PERMM заподозрили в коррупции. Тогда сотрудники ФСБ также провели обыски у Аллахвердиевой. "Прокуратура обнаружила, что музей заключил несколько договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем. Усмотрев в этой ситуации конфликт интересов, Министерство культуры региона не согласовало эти сделки", - заявили в прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о признании сделок недействительными и потребовал вернуть в бюджет выплаченные по сделкам 300 тысяч рублей.