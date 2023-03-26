В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

На 397-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 27 марта (время московское).

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В Молдове 27 марта начались военные учения JCET-2023 с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики. Отмечается, что учения являются плановыми и пройдут в учебных центрах Национальной армии с 27 марта по 7 апреля. Согласно плану, военнослужащие четырех стран выполнят боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач.

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Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны НАТО являются стороной конфликта в Украине. "…Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведдаными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

В оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов

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Утром 27 марта в оккупированном российскими войсками Мелитополе в Запорожской области прогремели несколько взрывов, сообщают местные Telegram-каналы. Указывается, что удару, в частности, подверглось здание, в котором размещен личный состав силовых структур захватчиков. Информацию о взрывах подтвердил также один из коллаборантов, "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов.

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности позже", - цитирует издание "РБК-Украина" слова мэра Мариуполя Вадим Бойченко. Представители оккупационных властей, в свою очередь, сообщают о частичном разрушении здания около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, в результате которого пострадали четыре человека.

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Активность кораблей российского Черноморского флота сдерживается из-за возможных атак украинских дронов в районе Севастополя в оккупированном Крыму, сообщается в свежем отчете разведки министерства обороны Великобритании. В частности, указывается, что 22 марта минимум три беспилотных надводных корабля и один беспилотный летательный аппарат планировали нанести удар по российской военно-морской базе Севастополь в оккупированном Крыму, но атаки были предотвращены, ни одно российское судно не пострадало.

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За минувшие сутки российские войска нанесли 20 артиллерийских ударов по Херсонской области, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин . "Россияне выпустили 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В общей сложности противник за минувшие сутки совершил 20 обстрелов. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении. Глава ОВА также сообщил, что за сутки с деоккупированной территории области эвакуированы 43 человека.

Постпред РФ: Глава МАГАТЭ может в ближайшее время посетить Россию

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в ближайшее время посетить Россию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова привели российские госСМИ. "Думаю, это вполне реально", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, планирует ли российская сторона пригласить Гросси в Москву для обсуждения безопасности на Запорожской АЭС и других тем. "Не на следующей неделе, но несколько позднее визит Рафаэля Гросси в Россию вполне может состояться", - отметил постпред РФ. Предыдущий визит Гросси в Москву состоялся в начале февраля. В МАГАТЭ информацию пока не прокомментировали.

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Президент России Владимир Путин по-прежнему считает, что со временем сможет одержать полную победу над Украиной, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в очередном обзоре.

Ни Украина, ни Запад не убедили Кремль в необходимости рассмотреть возможность принятия какого-либо нестандартного или компромиссного решения, подчеркивают аналитики. Путин "по-прежнему сосредоточен на достижении своих первоначальных военных целей посредством затяжного конфликта, в котором он побеждает, либо силой навязав свою волю Украине, либо сломив волю Украины" после того, как Запад перестанет поддерживать Киев, указывают эксперты ISW. Продолжающиеся российские наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки, а также вдоль линии фронта в Луганской области и западной части Донецкой области являются еще одним показателем того, что Кремль по-прежнему предан идее победы в затяжной войне, отмечается далее.

The Guardian: Украинские военные закончили обучение с танками Challenger 2

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Украинские военнослужащие завершили в Великобритании обучение управлению танками Challenger 2 и вернулись в Украину. Об этом британское издание The Guardian пишет со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства. В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о намерении передать Киеву 14 боевых машин этого типа, в том же месяце украинские военные прибыли в королевство для обучения.

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Бахмут (февраль 2023 года) Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Восстановление Украины является "задачей на поколения", заявил статс-секретарь ФРГ в министерстве охраны окружающей среды Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) в беседе с газетой Der Tagesspiegel. Однако не следует пугаться ее масштабов, подчеркнул Фласбарт, который является координатором правительства ФРГ по вопросам международной помощи Киеву. "Если мы все сделаем правильно, Украина снова начнет получать доход и сама возьмет на себя часть этой огромной задачи", - объяснил он в преддверии запуска в Берлине инициативы по восстановлению пострадавшей от российской агрессии страны.

Литва критикует намерение РФ разместить ЯО в Беларуси

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Литва осудила высказывание президента России Владимира Путина о намерении РФ разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси. Вильнюс рассматривает этот шаг "как очередную попытку двух непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям и всему европейскому континенту", говорится в заявлении литовского министерства иностранных дел. "Эти действия еще больше втягивают Беларусь в войну с Украиной и конфронтацию с демократическим миром", - указали в ведомстве.

Вильнюс обсудит со своими евроатлантическими партнерами реакцию на планы Москвы и Минска. В рамках ответа Литва призовет к принятию новых санкций, подчеркнули в МИД республики.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с британским актером и послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Орландо Блумом. Они обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные на интересы детей, заявил глава украинского государства. По словам Зеленского, ЮНИСЕФ и Киев будут работать по нескольким направлениям - возвращение украинских детей, вывезенных в Россию, создание бомбоубежищ для детей, а также техническое обеспечение дистанционного обучения в районах, где невозможно посещать учебные учреждения из-за угроз.

Погранслужба Украины: Число российских военных в Беларуси сократилось

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Число российских военнослужащих в Беларуси уменьшилось примерно до 4000 человек. Такие данные официальный представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко привел в эфире телемарафона. "По нашим данным, чуть более четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основном привлечены либо к совместным учениям, либо к подготовке, которая продолжается в Беларуси. Это количество несколько меньше, чем было раньше", - приводит слова Демченко агентство "Укринформ". Подразделения, прошедшие подготовку, выведены на российскую территорию для дальнейшей переброски, в том числе на восток Украины, добавил спикер украинской погранслужбы.

Хроника событий 26 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 марта 00.00 - 13.59 >>>

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