Подоляк раскритиковал заявление главы штаба генсека НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк резко отреагировал на заявление Стиана Йенссена, начальника штаба генерального секретаря НАТО, о возможности вступления страны в Североатлантический альянс в случае территориальных уступок в пользу России.

"Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумф Путина не принесут мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "раздела Европы", в том числе под зонтиком НАТО", - написал Подоляк на своей страничке в сервисе микроблогов X (бывшем Twitter) во вторник, 15 августа.

"Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия? Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями...", - подчеркнул Подоляк.

МИД Украины: Разговоры о членстве в НАТО в обмен на территории неприемлемы

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы, - написал 15 августа в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко . - Сознательное или неосознанное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Вместо этого в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и получения ею полноправного членства в НАТО".

Глава офиса генсека НАТО назвал "возможное решение" для окончания войны

Ранее в тот же день Стиан Йенссен дал понять, что Украина может получить членство в НАТО "в обмен на уступку части территории" России и это может стать частью решения для завершения войны. "Я думаю, что решение могло бы заключаться в том, что Украина отдает территорию и получает взамен членство в НАТО", - заявил Йенссен в ходе дебатов в норвежском городе Арендал, его слова приводит норвежское издание Verdens Gang (VG) .

При этом он, однако, повторил и то, что ранее говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры". Йенссен также высказал мнение, что необходимо думать о том, какой будет ситуация с безопасностью Украины после окончания войны. "Важно, чтобы мы это обсуждали", - подчеркнул он.

На вопрос журналиста издания, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в альянсе, Йенссен ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет, и что вопросы об уступке территорий России поднимают другие страны. "Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", - пояснил он.

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