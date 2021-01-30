В Минске отменен матч с участием звезд европейского футбола

Белорусская федерация футбола сообщила об отмене матча с участием известных игроков Беларуси и Европы 5 июня. Матч, приуроченный к 110-летию белорусского футбола, "перенесен на неопределенный срок", заявила пресс-служба федерации в четверг, 27 мая. О причинах решения и дальнейших деталях не сообщается.

В матче на национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске за белорусскую команду должны были выступить, в частности, Александр Глеб, Тимофей Калачёв, Максим Ромащенко, Сергей Корниленко, Александр Хацкевич и Сергей Штанюк.

За европейскую сборную должны были играть обладатель кубка Лиги чемпионов литовец Эдгарас Янкаускас, серебряный призер чемпионата Европы немец Кевин Кураньи, бронзовый призер ЧМ хорват Звонимир Сольдо, а также его соотечественник Юрица Враньеш, чех Томаш Росицки и португалец Педру Мендеш. Несколько зарубежных звезд, в частности, Янкаускас и Росицки, отказались от участия в матче.

Протесты в Беларуси после выборов президента

Ранее Беларусь на фоне масштабных репрессий в отношении представителей оппозиции и их сторонников лишилась права проводить вместе с Латвией чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила свое решение вопросами безопасности. Первоначально первенство, намеченное на май-июнь текущего года, должны были принять столицы Беларуси и Латвии, в итоге решено, что все матчи пройдут в Риге. Кроме того, из страны перенесены ряд других соревнований, в том числе восьмой этап Кубка мира по биатлону в марте 2022 года.

В Беларуси с августа 2020 года проходят протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Белорусы обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 тысяч человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз и США ввели санкции в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Новые штрафные меры были введены несколько дней назад после принудительной посадки гражданского самолета Ryanair в Минске и задержания блогера Романа Протасевича.

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