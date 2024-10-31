В МИД РФ отвергли "немецкую модель" членства Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО по сценарию ФРГ не приведет к миру, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Немецкий сценарий" предполагает членство Украины в НАТО без территорий, оккупированных Россией.

Власти РФ не согласны с так называемым "немецким сценарием" принятия Украины в НАТО, то есть без ее территорий, оккупированных Россией. "Вступление любой части Украины в НАТО неприемлемо и может рассматриваться только как попытки дальнейшей эскалации конфликта", - заявил в интервью газете "Известия" , опубликованном в четверг, 31 октября, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его утверждению, причиной войны, развязанной Россией против Украины, стало "предыдущее продвижение НАТО в страны Восточной Европы". Принятие в альянс дальнейших стран региона не может рассматриваться в качестве варианта достижения мира, добавил Мирошник.

Киев ожидает приглашения в НАТО с начала вторжения РФ

Киев подал заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Вопреки тому, что многие из 32 стран-участниц НАТО согласились с тем, что Украина находится на "необратимом пути" к членству в альянсе, ряд из них, в частности США и Германия, выступают против официального приглашения Киева, опасаясь эскалации конфликта НАТО с Россией. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в конце октября вновь отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о немедленном приглашении Украины в НАТО.

Против вступления Украины в НАТО выступают также Венгрия и Словакия, писало издание Politico. "Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не спешат", - сказал Politico один из чиновников НАТО. Второй чиновник сказал, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только подойдет к ее реализации", они начнут более открыто возражать.

Между тем, в "плане победы" Зеленского "немедленное приглашение" в НАТО отмечено первым пунктом. "Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - пояснил президент. Однако, как отметила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, "на сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение".

"Немецкая модель" вступления в НАТО

По данным СМИ, западные союзники Украины обсуждают "немецкий сценарий" вступления Украины в НАТО. Он предполагает использование опыта Германии после Второй мировой войны, когда в альянс вступила только ФРГ.

В свою очередь Зеленский подчеркивает, что такое решение может принять только украинский народ. "Если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас", - заявил он в июле.