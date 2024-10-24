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Шольц отклонил просьбу Зеленского о приглашении в НАТО

Даниил Сотников
24 октября 2024 г.

Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО, подчеркнул канцлер Германии, отвечая на вопрос о приглашении Украины в альянс.

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о немедленном приглашении Украины в НАТО. Об этом сам Шольц рассказал в интервью телеканалу ZDF в четверг, 24 октября.

Шольц напомнил, что страны НАТО "описали перспективы" для Украины. "Я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении", - сказал Шольц. По словам канцлера, важно дать понять, что "страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО". "Все это знают, по этому поводу нет разногласий", - добавил он. В настоящий момент приглашение Украины в НАТО не ожидается, поскольку в случае с альянсом "приглашение обычно довольно быстро связано с членством", добавил Шольц.

Зеленский попросил пригласить Украину в НАТО

На прошлой неделе Зеленский в интервью газете Financial Times обратился к странам альянса с просьбой пригласить Украину в НАТО. "Приглашение в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат. Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а значит, их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать", - объяснил Зеленский.

Киев подал заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Вопреки тому, что многие из 32 стран-участниц НАТО согласились с тем, что Украина находится на "необратимом пути" к членству в альянсе, многие из них, в частности США и Германия выступают против официального приглашения Киева, опасаясь эскалации конфликта НАТО с Россией. 

В "плане победы" Зеленского "немедленное приглашение" в НАТО отмечено первым пунктом. "Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - пояснил президент. "На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение", - отметила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит.

Против вступления Украины в НАТО выступают Венгрия и Словакия, писало издание Politico. "Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не спешат", - сказал Politico один из чиновников НАТО. Второй чиновник сказал, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только подойдет к ее реализации", они начнут более открыто возражать.

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