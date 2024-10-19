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Le Monde: Позиции союзников по приему Киева в НАТО разошлись

Екатерина Венкина
19 октября 2024 г.

США, Франция, ФРГ и Великобритания пока расходятся во мнениях относительно идеи вступления Украины в НАТО, сообщила Le Monde. Но, по последним данным, США уже не имеют принципиальных возражений против приглашения.

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден (фото из архива)
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото из архива)Фото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер Великобритании Кир Стармер пока расходятся во мнениях относительно идеи вступления Украины в НАТО. Об этом в субботу, 19 октября, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

Байден 18 октября посетил Берлин для координации ответа на "план победы", представленный западным союзникам президентом Украины Владимиром Зеленским. Как констатировала Le Monde, требования Киева пока вызывают серьезные расхождения у Вашингтона, Парижа, Лондона и Берлина.

"Это - амбициозный план, затрагивающий сложные вопросы, по которым нет спонтанного совпадения мнений", - сказал один из собеседников издания.

Зеленский считает, что в идеале это приглашение может быть направлено Киеву до декабря и окончания срока полномочий Байдена в январе, сама же интеграция Украины в Североатлантический альянс станет реальностью в лучшем случае после окончания войны, пишет издание. 

У США "нет принципиальных возражений" против приглашения

До сих пор Соединенные Штаты и Германия блокировали любые перспективы расширения НАТО за счет Украины, в то время как Франция и Великобритания скорее поддерживали идею, напоминает Le Monde.

Вместе с тем, по последним данным, США уже не имеют принципиальных возражений против приглашения. "Если (президентом США. - Ред.) будет избрана Камала Харрис, то вполне возможно, что Байден сможет двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если же это будет Трамп, то аргументация теряет силу, и малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию", - отметил европейский дипломатический источник. При этом самые оптимистичные собеседники газеты считают, что подвижки со стороны Соединенных Штатов смогут привести к изменению позиции Германии.

В то же время, по данным издания, для окончательного решения все равно нужна будет широкая поддержка членов альянса, а Турция и Венгрия, скорее всего, выступят против любых оперативных шагов в этом направлении.

Единой позиции нет пока и относительно разрешения Киеву наносить удары глубоко по территории РФ. Франция и Великобритания готовы дать согласие, а Германия и США боятся спровоцировать эскалацию, указывает Le Monde.

Визит Байдена в Берлин

Во время визита в Германию 18 октября Байден выразил уверенность, что необходимо продолжать поддержку Киева до тех пор, пока "Украина не обретет справедливый и устойчивый мир". Хотя цена этого, вероятно, будет значительной для западных союзников, "она меркнет по сравнению с ценой за жизнь в мире, где преобладает агрессия, где крупные государства нападают и запугивают более мелкие просто потому, что могут", отметил президент США.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), в свою очередь, заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. "(Президент РФ Владимир. - Ред.) Путин просчитался. Он не сможет выдержать эту войну", - сказал Шольц. Одновременно он предостерег НАТО от прямого участия в конфликте, "чтобы эта война не превратилась в еще большую катастрофу".

Шольц также поблагодарил Байдена за "тесные и доверительные" отношения между Вашингтоном и Берлином в эти "очень сложные времена".

 

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