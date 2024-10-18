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Байден и Шольц пообещали не прекращать поддержку Украины

Жан Рофе
18 октября 2024 г.

Президент США призвал продолжать поддержку, пока "Украина не обретет справедливый и устойчивый мир". Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо, заявил канцлер ФРГ.

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Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в Берлине
Джо Байден и Олаф Шольц во время встречи в БерлинеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент США Джо Байден подтвердили тесное сотрудничество двух стран в деле урегулирования конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. "Нас ждет трудная зима, и мы не должны расслабляться, нам нельзя уставать", - заявил Байден в пятницу, 18 октября, во время пресс-конференции перед переговорами с Шольцем в Берлине. Он поблагодарил Шольца и правительство ФРГ за "неустанную" работу над тем, чтобы Украина победила в развязанной Россией войне, а президент РФ Владимир Путин проиграл.

По словам Байдена, необходимо продолжать поддержку до тех пор, пока "Украина не обретет справедливый и устойчивый мир". Хотя цена этого, вероятно, будет значительной для западных союзников, "она меркнет по сравнению с ценой за жизнь в мире, где преобладает агрессия, где крупные государства нападают и запугивают более мелкие просто потому, что могут", отметил президент.

Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. "Путин просчитался. Он не сможет выдержать эту войну", - сказал Шольц. Одновременно он предостерег НАТО от прямого участия в конфликте, "чтобы эта война не превратилась в еще большую катастрофу". Шольц также поблагодарил Байдена за "тесные и доверительные" отношения между Вашингтоном и Берлином в эти "очень сложные времена".

О ситуации на Ближнем Востоке

Лидеры Германии и США приветствовали новость о ликвидации лидера террористической организации ХАМАС Яхьи Синвара, убитого в ходе операции израильских военных в секторе Газа.

Байден назвал это "моментом справедливости", заявив, что на руках Синвара "кровь израильтян, палестинцев, американцев, немцев и многих других". Он рассказал, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовать этот момент как "шанс встать на путь к миру, к лучшему будущему в секторе в секторе Газа без ХАМАС".

Шольц также выразил надежду, что "теперь откроются конкретные перспективы для прекращения огня и достижения соглашения об освобождении заложников в Газе". Он подчеркнул: "Израиль имеет право на самооборону. Для меня важно сказать это очень четко. Мы стоим на стороне Израиля".

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