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ФРГ и США не готовы к немедленному приглашению Киева в НАТО

Екатерина Венкина
24 октября 2024 г.

"На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение", - сказала Politico постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит.

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Владимир Зеленский и Марк Рютте
Владимир Зеленский и Марк Рютте (фото из архива)Фото: NATO

Германия и США пока не готовы к "немедленному приглашению" Украины в НАТО. Это констатировало в среду, 23 октября, издание Politico со ссылкой на четырех чиновников и дипломатов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Politico напомнило, что в "плане победы" президента Украины Владимира Зеленского речь шла о "немедленном приглашении", в то же время тот признавал, что реальное вступление в альянс станет возможным только после окончания войны с РФ.

"На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение", - отметила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит.

"Немецкая сторона настроена скептически"

Зеленский также уточнял, что канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не поддерживает его в вопросе быстрого приглашения Киева в альянс. "То, что немецкая сторона скептически относится к нашему вступлению в НАТО, - это факт", - сказал украинский лидер, напомнив, что в целом Германия занимает второе место - после США - по поддержке Украины. "Нам всем придется много работать с немецкой стороной", - процитировало его Politico.

Венгрия и Словакия, чьи нынешние лидеры в целом ведут в большей степени прокремлевскую политику, также не поддерживают Киев в этом требовании.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не спешат", - отметил один из чиновников НАТО. Второй чиновник сказал, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только подойдет к ее реализации", они начнут более открыто возражать.

В то же время страны Балтии и Польша, чувствующие большую угрозу со стороны РФ, относятся к идее с большим энтузиазмом, констатировало издание.

В НАТО приняли план к сведению

Министры обороны НАТО "с уважением приняли к сведению "план победы", представленный Зеленским, однако он не был предметом обсуждения на встрече в Брюсселе, заявил генсек Марк Рютте.

После представления "плана победы" в штаб-квартире НАТО "не произошло никаких радикальных изменений" в сотрудничестве Украины с альянсом и в направлениях оказания помощи Киеву, констатировал чиновник НАТО, общаясь с DW на условиях анонимности. "За одну ночь большие изменения не происходят. Есть целый ряд процессов и встреч, которые продолжаются, эта работа ведется постоянно, она не ограничивается только периодами конкретных заседаний совета или приездами Зеленского в Брюссель", - сказал собеседник.

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