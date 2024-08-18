В МИД РФ отрицают переговоры о войне в Украине

По версии Марии Захаровой, "никаких прямых или непрямых переговоров" между Россией и Украиной "не велось и не ведется". О срыве предстоящего процесса ранее сообщила The Washington Post.

В МИД РФ отрицают срыв переговоров по Украине. В ведомстве прокомментировали публикацию The Washington Post (WP) о том, что предстоящий процесс был нарушен на фоне наступления украинских вооруженных сил (ВСУ) в Курской области. Заявление представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой размещено в воскресенье, 18 августа, на сайте министерства.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего", - утверждает Захарова. По ее версии, "никаких прямых или непрямых переговоров" между Россией и Украиной "по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется".

В ее комментарии также утверждается, что вооруженные силы России ограждают мир "от масштабной техногенной катастрофы". Позднее в заявлении еще раз упоминаются возможные "катастрофические последствия", которые, по мнению Москвы, могут быть связаны с действиями Киева.

WP: Катар должен был встречаться отдельно с украинской и российской делегациями

The Washington Post в материале от 17 августа со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщила, что непрямые переговоры в августе, в которых представители Катара должны были выступать в качестве посредников и встречаться отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны на фоне наступления ВСУ под Курском.

По данным газеты, Москва и Киев должны были направить делегации в Доху. По информации издания, предстоящее соглашение должно было касаться прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Диписточник WP отметил, что российские официальные лица отложили встречу с катарскими чиновниками после событий в Курской области. Делегация Москвы восприняла происходящее как "эскалацию", указал собеседник издания, добавив, что Киев не предупредил Доху о наступлении.

Россия "не отменила переговоры", "они (россияне. - Ред.) сказали": "Дайте нам время", - заявил дипломат.

По словам источника, Украина все равно хотела направить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, поскольку не почитал одностороннюю встречу полезной. В ответ на запрос The Washington Post канцелярия президента Украины сообщила, что саммит в Дохе был отложен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проведет консультации со своими партнерами о реализации повестки.

В Кремле не ответили на просьбу о комментарии.

ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции".

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук 18 августа сообщил, что украинские формирования в ходе наступления в Курской области уничтожили мост через реку Сейм в селе Званное, имевший для российских военных стратегическое значение.