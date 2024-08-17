  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

WP: Прорыв ВСУ под Курском сорвал переговоры с РФ в Катаре

Кирилл Шестаков
17 августа 2024 г.

Предстоящие переговоры Москвы и Киева о частичном прекращении огня были отменены после наступления ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

https://p.dw.com/p/4ja2e
Последствия российских ударов по ТЭЦ в Харькове (архив)
Последствия российских ударов по ТЭЦ в Харькове (фото из архива)Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/IMAGO

Неожиданное вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию 6 августа сорвало предстоящие переговоры двух стран о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Непрямые переговоры должны были состояться при посредничестве Катара в Дохе. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Некоторые участники переговоров надеялись, что заключенное в Катаре соглашение между Россией и Украиной могло бы стать основной для более масштабного договора о прекращении войны, пишет WP.

WP: Москва отложила, а не отменила переговоры

По словам одного из источников издания, наступление ВСУ в Курской области Москва восприняла как "эскалацию". При этом, по его словам, российские официальные лица не отменили, а отложили запланированные переговоры.

По оценке некоторых высокопоставленных украинских чиновников, потенциальное соглашение с Россией увенчалось бы успехом с вероятностью лишь 20 процентов, говорится в публикации. Одна из причин, подрывающая доверие Киева к Москве, - масштабные бомбардировки энергообъектов Украины в последние недели.

Вместе с тем украинские официальные лица в беседе с WP высказали опасения по поводу предстоящей зимы: "У нас есть один шанс пережить эту зиму - при условии, что россияне не начнут новые атаки на энергосистему". В результате ударов РФ Украина уже потеряла около половины мощностей, необходимых для производства электроэнергии грядущей зимой, заявил один из собеседников издания.   

Зеленский: ВСУ укрепили позиции в Курской области

Между тем президент Украины Владимир Зеленский, выслушав доклад главкома ВСУ Александра Сырского 17 августа, сообщил об укреплении позиций ВСУ в Курской области и "расширении стабилизированной территории". Он также отметил, что ВСУ взяли в плен новую группу российских военных.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Эксклюзив DW: где Украина прорвала границу Курской области и что там сейчас происходит

Эксклюзив DW: где Украина прорвала границу Курской области и что там сейчас происходит

Съемочная группа DW побывала в Сумской области Украины, откуда ВСУ вошли в Курскую область. Недалеко от того места, где находится разрушенный в результате вторжения КПП. Смотрите эксклюзив DW, как сейчас выглядит граница Украины с Россией.
Политика15 августа 2024 г.02:25 мин.
Украинска военная техника в Сумской области, вблизи границы с Россией

Посол ФРГ в России: Москва сейчас не готова вести переговоры

Посол ФРГ в России: Москва сейчас не готова вести переговоры

Как только у российской стороны появится готовность к переговорам, будут и подходящие каналы для их проведения, уверен Александер Ламбсдорфф.
Конфликты16 августа 2024 г.
Показать еще