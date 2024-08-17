WP: Прорыв ВСУ под Курском сорвал переговоры с РФ в Катаре

Предстоящие переговоры Москвы и Киева о частичном прекращении огня были отменены после наступления ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

Неожиданное вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию 6 августа сорвало предстоящие переговоры двух стран о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Непрямые переговоры должны были состояться при посредничестве Катара в Дохе. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Некоторые участники переговоров надеялись, что заключенное в Катаре соглашение между Россией и Украиной могло бы стать основной для более масштабного договора о прекращении войны, пишет WP.

WP: Москва отложила, а не отменила переговоры

По словам одного из источников издания, наступление ВСУ в Курской области Москва восприняла как "эскалацию". При этом, по его словам, российские официальные лица не отменили, а отложили запланированные переговоры.

По оценке некоторых высокопоставленных украинских чиновников, потенциальное соглашение с Россией увенчалось бы успехом с вероятностью лишь 20 процентов, говорится в публикации. Одна из причин, подрывающая доверие Киева к Москве, - масштабные бомбардировки энергообъектов Украины в последние недели.

Вместе с тем украинские официальные лица в беседе с WP высказали опасения по поводу предстоящей зимы: "У нас есть один шанс пережить эту зиму - при условии, что россияне не начнут новые атаки на энергосистему". В результате ударов РФ Украина уже потеряла около половины мощностей, необходимых для производства электроэнергии грядущей зимой, заявил один из собеседников издания.

Зеленский: ВСУ укрепили позиции в Курской области

Между тем президент Украины Владимир Зеленский, выслушав доклад главкома ВСУ Александра Сырского 17 августа, сообщил об укреплении позиций ВСУ в Курской области и "расширении стабилизированной территории". Он также отметил, что ВСУ взяли в плен новую группу российских военных.