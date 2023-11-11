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В Лондоне проходит новый пропалестинский марш

Жан Рофе
11 ноября 2023 г.

"Национальный марш" в поддержку Палестинской национальной автономии - уже четвертый в британской столице после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

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Пропалестинский марш в Лондоне 28 октября 2023 года
Пропалестинский марш в Лондоне (28 октября 2023 года)Фото: Jordan Pettitt/AP/picture alliance

В центре Лондона в субботу, 11 ноября, несмотря на негодование правительства Великобритании, проходит новая пропалестинская демонстрация. Ожидается, что в шествии примут участие сотни тысяч людей.

"Национальный марш" в поддержку Палестинской национальной автономии станет уже четвертым в британской столице после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, пишет агентство Reuters. Министры правительства Соединенного Королевства ранее призывали отменить это мероприятие, поскольку оно приходится на День памяти павших - 11 ноября в стране ежегодно поминают всех погибших в войнах с участием Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак называл планы проведения демонстрации неуважительными, отмечая, что акция может спровоцировать насилие.

Около 2000 полицейских следят за порядком

Для охраны порядка на улицы Лондона выведены около 2000 сотрудников полиции, они готовятся к агрессии как со стороны участников, так и их противников, включая правых радикалов и ветеранов. Организаторы акции обещали, что марш пройдет вдали от Кенотафа - символического надгробного памятника павшим военным в центре Лондона. Шествие началось в Гайд-парке и должно завершиться у посольства США.

Предыдущие пропалестинские демонстрации в Лондоне проходили сравнительно мирно - было около 100 задержаний на сотни тысяч участников.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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