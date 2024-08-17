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ОбществоЛиван

В Ливане - блэкаут из-за остановки последней электростанции

Екатерина Венкина
17 августа 2024 г.

Прекращена подача электроэнергии во все районы Ливана. Нарушено снабжение аэропортов и водопроводной инфраструктуры, сообщил оператор станции Électricité du Liban.

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На юге Бейрута
На юге Бейрута (фото из архива, 30 июля 2024 года)Фото: Ahmad Al-Kerdi/REUTERS

Электростанция в Захрани на юге Ливана выведена из строя и перестала производить электроэнергию из-за полного истощения запасов топлива в хранилищах. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили газета The Jerusalem Post и госагентство Ливана National News Agency.

В ливанском операторе станции Électricité du Liban отметили, что речь идет о "полном прекращении подачи электроэнергии во все районы Ливана", прекращено снабжение аэропортов, водопроводной и канализационной инфраструктур и других объектов.

В National News Agency уточнили, что электричество перестало поступать также в порт Бейрута и тюрьмы. Управление водоснабжения Южного Ливана заявило, что отключение негативно отразится на снабжении региона водой.

The Jerusalem Post напомнила, что электростанция в Захрани была последней действующей на территории Ливана.

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Представитель МИД Германии 7 августа призвал граждан ФРГ, остающихся в Ливане, в ближайшее время покинуть страну.

Как сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на ливанский Минздрав, в ходе авиаудара Израиля 16 августа близ Набатии на юге Ливана погибли минимум десять человек, пять ранены.

Политики и эксперты опасались резкой эскалации кризиса на Ближнем Востоке на фоне убийств лидера палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Иране и одного из командиров радикального движения "Хезболлах" Фуада Шукра в Ливане. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" пригрозили Израилю ударами возмездия.

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