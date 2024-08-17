В Ливане - блэкаут из-за остановки последней электростанции

Прекращена подача электроэнергии во все районы Ливана. Нарушено снабжение аэропортов и водопроводной инфраструктуры, сообщил оператор станции Électricité du Liban.

Электростанция в Захрани на юге Ливана выведена из строя и перестала производить электроэнергию из-за полного истощения запасов топлива в хранилищах. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили газета The Jerusalem Post и госагентство Ливана National News Agency.

В ливанском операторе станции Électricité du Liban отметили, что речь идет о "полном прекращении подачи электроэнергии во все районы Ливана", прекращено снабжение аэропортов, водопроводной и канализационной инфраструктур и других объектов.

В National News Agency уточнили, что электричество перестало поступать также в порт Бейрута и тюрьмы. Управление водоснабжения Южного Ливана заявило, что отключение негативно отразится на снабжении региона водой.

The Jerusalem Post напомнила, что электростанция в Захрани была последней действующей на территории Ливана.

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