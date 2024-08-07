МИД ФРГ охладил надежды немцев на скорую эвакуацию из Ливана

Министерство иностранных дел ФРГ предостерегло немцев, оставшихся в Ливане вопреки призывам к эвакуации, от надежд исключительно на помощь со стороны германского государства в случае дальнейшей эскалации кризиса. "Эвакуационная операция - не путешествие с предварительной оплатой всех расходов и страховкой на случай отмены. Такая операция сопряжена с рисками и неизвестностью и отнюдь не беспроблемна. Поэтому мы призываем всех немцев, остающихся в Ливане, к скорейшему выезду", - заявил представитель МИД Германии в среду, 7 августа.

Со своей стороны, представитель министерства обороны ФРГ заявил, что отказ от выезда из Ливана со ссылкой на гарантию помощи со стороны бундесвера принципиально ошибочен и безответственен в том числе и по отношению к немецким солдатам. Представители обоих ведомств выразили недовольство тем, что репортажи в новостях создали ошибочное представление о том, будто бы немцам в Ливане не следует самостоятельно покидать эту страну. Правительство ФРГ уже многие месяцы настоятельно призывает немцев выехать из Ливана, подчеркнули они.

В эвакуационном списке, по данным на 5 августа, значатся уже 2100 граждан ФРГ в Ливане. На прошлой неделе в списке было еще 1300 человек. Представитель МИД ФРГ отметил, что его ведомство внимательно отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и координирует действия с Минобороны.

"Выезд через Сирию невозможен"

Представитель МИД также предупредил, что эвакуация из Ливана через Сирию сейчас не представляется возможной, а порт Бейрута не полностью работоспособен. "Если же вспомнить 2006 год, то бейрутский аэропорт стал тогда одной из первых целей воздушных ударов и практически сразу же был выведен из строя, поэтому нельзя быть стопроцентно уверенным в том, что воздушная эвакуация произойдет быстро", - указал чиновник.

Политики и эксперты в настоящее время опасаются резкой эскалации кризиса на Ближнем Востоке на фоне убийств лидера палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Иране и одного из командиров радикального движения "Хезболлах" Фуада Шукра в Ливане. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" пригрозили Израилю ударами возмездия. Израиль уже несколько дней ожидает иранской атаки.