В Курске и Курчатове устанавливают железобетонные укрытия

В Курске будет размещено 60 железобетонных укрытий от обстрелов, в Железногорске - 10. Число укрытий в Курчатове, где расположена Курская АЭС, будет определено в ближайшее время, заявил глава российского региона.

На фоне продолжающейся военной операции ВСУ в Курской области началась установка железобетонных укрытий от обстрелов в Курске, а также Курчатове и Железногорске. Решение было принято оперативным штабом, сообщил временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

"По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий - в местах массового скопления людей. Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре", - написал он.

По словам Смирнова, в Железногорске будут установлены 10 железобетонных укрытий. В Курчатове в 65 км от границы с Украиной, в котором расположена Курская АЭС, также установят укрытия, при этом их число и места размещения будут определены в ближайшее время, добавил врио губернатора.

Военная операция ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 августа заявил, что под украинским контролем находится более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в регионе. По утверждению Сырского, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.

Курская АЭС - одна из крупнейших станций в России. В ее составе - четыре энергоблока, два из которых продолжают работать на фоне активных действий ВСУ в регионе. "Росатом" 8 августа заявлял об обнаружении на территории АЭС осколков и фрагментов сбитых ракет. МИД Украины сообщал, что ВСУ не планируют и не желают атаковать Курскую АЭС.

Ранее сообщалось, что российские войска начали рыть окопы в Курской области, а в Минобороны РФ не исключают многомесячных боев в регионе. При этом ВС РФ создают группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск".