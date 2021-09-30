 В Китае зафиксирован неожиданный спад в промышленности | Экономические новости из Германии | DW | 30.09.2021

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Экономика

В Китае зафиксирован неожиданный спад в промышленности

Обеспокоенность по поводу возможного энергетического кризиса омрачает настроения в промышленности КНР. Индекс PMI зафиксировал показатель ниже 50, что свидетельствует о спаде.

На автомобильном заводе Dongfeng Honda в китайской провинции Ухань

На автомобильном заводе Dongfeng Honda в провинции Ухань

В Китае обеспокоенность по поводу возможного энергетического кризиса и высокие цены на сырье негативно сказываются на ситуации в промышленности, в то же время сфера услуг после ликвидации недавних вспышек коронавируса вновь расширяется. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР в сентябре снизился до 49,6 пункта по сравнению с 50,1 пункта в августе, сообщило национальное статистическое ведомство NBS в четверг, 30 сентября.

Это означает, что в китайской промышленности зафиксирован первый спад с февраля 2020 года. Индекс выше 50 пунктов означает промышленный рост. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали сохранение индекса PMI на уровне 50,1 пункта.

Проблемы с электроэнергией

Статистики объяснили снижение индекса ослаблением деятельности в секторах с интенсивным потреблением энергии. В последние дни из целого ряда провинций Китая поступали многочисленные сообщения о нехватке электроэнергии на предприятиях, пользователи соцсетей рассказывали о нарушении мобильной связи и неработающих светофорах.

Китайская промышленность уже во многом оправилась от последствий пандемии коронавируса, однако в последние месяцы динамика замедлилась, поскольку производители не справляются с заказами из-за повышения цен на сырье, особенно металлы и полупроводники, и испытывают проблемы из-за нехватки угля, электроэнергии и необходимости соблюдать более строгие требования в сфере экологии.

Между тем индекс менеджеров по закупкам в не-обрабатывающих отраслях, согласно данным NBS, в сентябре вырос до 53,2 пункта по сравнению с 47,5 пункта в августе. Статистики отмечают, что это стало результатом успешной ликвидации недавних вспышек коронавируса в КНР.

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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