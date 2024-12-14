Акция украинских активистов "Встретим Рождество дома"

В субботу, 14 декабря, на Софийской площади в Киеве прошла акция в поддержку прав и свобод гражданских пленных России. Около сотни участников, среди которых большинство - родственники и близкие захваченных россиянами в плен гражданских украинцев, потребовали усилить давление на РФ украинских властей, международных организаций и общественности для освобождения заложников.

Самая болезненная проблема

"Встретим Рождество дома" - такое название получила очередная из десятков подобных акций, организованных общественной организацией "Гражданские в плену". Участники акции образовали круг на Софийской площади у главной елки страны. Они держали в руках портреты своих родных и близких, годами остающимися за решеткой на оккупированных Россией территориях Украины, либо вывезенными в РФ. Организаторы разыграли импровизированное театральное действо с участием детей пленных и святого Николая, украсили установленную ими елку в знак солидарности и сострадания к своим родным и близким.

Исполнительный директор ОО "Гражданские в плену" Юлия Хрипун рассказала DW, что ее организация работает над законодательством страны по поддержке семей гражданских пленных. Но самой болезненной назвала проблему вернуть их домой. Как отметила Хрипун, похищение гражданских украинцев началось еще с самого начала нападения России на Украину в 2014 году. Тогда жертвами произвола россиян становились преимущественно бывшие военные и работники силовых структур. Теперь же исчезновения людей без вести и незаконные захваты в плен касаются всех, кого могут заподозрить в проукраинских настроениях, а также беженцев, пытающихся выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

Невыносимые условия для заключенных

"Мы уже провели множество мирных акций в Украине и за рубежом. Наши представители и активисты принимали участие в адвокационном международном туре, нас слышали в Европарламенте и на множестве международных конференций", - сказала Юлия Хрипун. Сейчас в фокусе организации - механизм возвращения гражданских заложников из российского плена. Хрипун назвала самым ужасным тот факт, что время жизни этих людей истекает. В российских тюрьмах гражданских пленных украинцев содержат в нестерпимых условиях, дают некачественную пищу, лишают их солнечного света, свежего воздуха и медицинской помощи. "Гражданские пленные - это мирные люди, которые не держали в руках оружия, но были задержаны и подверглись пыткам только за то, что они украинцы, за то, что у них была своя позиция", - отметила активистка.

Исполнительный директор ОО "Гражданские в плену" Юлия Хрипун Фото: Oleksandr Savytskyi/DW

Она утверждает, что аресты и похищения гражданских лиц в российской оккупации происходят самым разным способом. Одних берут под арест ночью прямо в домах, на глазах жен и детей приставляют к голове пистолет, одевают на голову мешок, забрасывают в авто и вывозят. "Других похищают на улицах, когда человек, например, везет на велосипеде еду больным старикам. А еще так же, как был взят под арест мой отец. Он работал фермером и его задержали прямо на месте работы. Это было в морозную погоду, но ему сразу же налили воды в обувь, чтобы унизить и намеренно причинить страдание", - рассказала Хрипун.

Пыткам подвергаются все пленные

По ее словам, все гражданские пленники содержатся в тех же условиях, что и военнопленные украинцы, и что все они без исключения подвергаются пыткам. Красный Крест сейчас официально подтвердил нахождение в российском плену около тысячи гражданских украинцев. Но неофициально называется число в 10-20 тысяч гражданских пленных. Установить более точные цифры невозможно, поскольку Россия скрывает информацию о задержанных. А освобожденных с начала даже не самой войны, а ее полномасштабной фазы в 2022 году гражданских украинцев сейчас не более 180 человек, что составляет, по словам Хрипун, лишь около 5 процентов гражданских узников.

"Ни я, ни другие потерпевшие родные и близкие не имеют никаких контактов с пленными. Лишь через два с половиной года Красный Крест передал мне письмо от отца, в котором я узнала его почерк, но текст был таким же, как и у пленных из других семей, словно написанный по принуждению и по методичкам российских спецслужб", - рассказала активистка. Любую другую информацию о своих родных их родственники узнают лишь из свидетельств освобожденных военнопленных, которые могли их видеть. Ведь россияне содержат военных и гражданских пленных вместе.