"Пустые стулья" в защиту украинских писателей и журналистов

В Киеве прошла правозащитная акция, приуроченная к Международному дню писателей в заключении. Участники потребовали усилить давление на РФ, чтобы освободить деятелей культуры, удерживаемых Россией.

Украинский ПЕН-клуб и Центр гражданских свобод провели в Киеве в пятницу, 15 ноября, правозащитную акцию "Пустые стулья". Ее организовали в поддержку украинских журналистов, писателей, деятелей культуры и правозащитников, пропавших без вести, заключенных в тюрьму или находящихся в плену.

Тысячи заключенных в России

Пустые стулья на Софийской площади символизируют, по замыслу организаторов, тех, кто не может сейчас быть со своими близкими и родными. Часть стульев - с именами, но большинство - "Без имени". Как сказали во время открытия акции ее организаторы, далеко не все имена художников и журналистов, которые стали заложниками России, известны, потому что РФ скрывает информацию о захваченных людях и отказывается отвечать на запросы международных организаций.

Украинский Институт массовой информации насчитал 30 заключенных сотрудников украинских СМИ и двух журналистов-комбатантов. Ранее сообщалось о 15 делах, незаконно возбужденных против крымских журналистов и общественных медийщиков, большинство из которых - крымские татары.

Надежда на возвращение украинцев есть

Недавно освобожденные из российского плена крымские журналисты и правозащитники Людмила Гусейнова и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял сняли свои имена с выставленных на прошлогодней акции стульев. Это должно было символизировать надежду на возвращение тех, кто еще остается в российском плену.

На акции в Киеве Фото: Oleksandr Savytskyi/DW

Родственники и близкие пропавших без вести и пленных писателей и журналистов рассказали на акции истории борьбы за их освобождение. Жена задержанного во время оккупации Херсона писателя и журналиста Сергея Цигипи Елена сообщила, что ее мужа россияне незаконно приговорили к 13 годам заключения. "Во время оккупации он совмещал журналистскую работу с волонтерством. Во время прохождения российского блок-поста его задержали, и больше я его не видела", - сказала она. Елена уверена, что ее муж достойно переносит пытки в плену.

Требование усилить давление на Россию

Женщина с самодельным плакатом "Без имени" рассказала DW, что среди ее близких или родственников нет пленных. Но она пришла на акцию, чтобы поддержать борьбу за освобождение художников и журналистов.

Представительницы организаций, борющихся за права пленных и пропавших без вести, заявили, что Международный комитет Красного Креста - единственная международная организация, которая имеет мандат устанавливать места пребывания пленных украинцев. Женщины уже два раза посетили в штаб-квартиру организации в Женеве, где требовали усиления давления на Россию, чтобы представителей Красного Креста допустили к пленным и позволили передавать им письма от родных.

Организаторы акции призвали присутствовавших "стать голосом содержащихся в плену", а также поддерживать уличные акции, кампании в защиту и писать письма жертвам несправедливого судопроизводства России.

В целом, согласно информации Центра гражданских свобод, по меньшей мере 7000 незаконно заключенных гражданских в настоящее время содержатся в России и на оккупированных территориях Украины.