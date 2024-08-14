Как Украина будет обменивать коллаборантов на пленных в РФ

Украинская разведка запустила проект "Хочу к своим" - для обмена украинцев, осужденных за коллаборационизм и другие преступления против нацбезопасности, на тех, кто в плену РФ. DW - о том, за что критикуют инициативу.

"Хочу к своим" - проект, который в конце июля публично представил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки (ГУР) совместно со Службой безопасности и Офисом омбудсмена. Проект представляет собой сайт с информацией об украинцах, осужденных за коллаборационизм, госизмену и другие преступления против нацбезопасности, которые согласились, чтобы их передали в Россию или на оккупированные ею территории в обмен на украинцев в плену.

Как заверил руководитель рабочей группы Координационного штаба Андрей Юсов, осужденные дали согласие на публикацию их персональных данных на сайте. Это делается в том числе для того, чтобы "показать, к чему приводит сотрудничество с врагом", добавил Юсов.

Кроме этого, на сайте есть возможность оставить три вида заявок - сообщить о вероятных коллаборантах, прекратить сотрудничество с врагом и вернуться в РФ. "Речь идет не о военных, а о гражданских, - уточнил Юсов. - Человек, который был вынужден при определенных обстоятельствах и, возможно, не по собственной воле, совершать неправомерные действия, получит возможность сообщить об этом, отказаться от таких действий и на отдельных условиях получить помощь от собственного государства".

Руководитель рабочей группы Координационного штаба Андрей Юсов: "Хочу к своим" - это не о военных, а о гражданских Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Пополнение обменного фонда

Основная цель "Хочу к своим" - возвращение украинцев из российского плена, заверили авторы проекта. По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, с начала полномасштабного вторжения произошло 54 обмена, в результате которых домой вернули 3405 украинцев. Только 161 из них - гражданские, добавила представительница Офиса омбудсмена Татьяна Шелест. "Ситуация с возвращением украинских гражданских из российских тюрем очень сложная", - констатировала она.

При этом Украина также отдавала на обмен гражданских представителей "российской агентуры", которые получили приговоры и согласились переехать в РФ, уточнил Дехтяренко. "В качестве примера можно привести одного священнослужителя, которого удалось обменять на 28 украинских военных", - рассказал спикер СБУ.

По статистике, которую привел Дехтяренко, за преступления против нацбезопасности осуждены более 1600 украинцев. Ориентировочно 500 из них выразили желание принять участие в проекте "Хочу к своим" и пойти на обмен в РФ. "За счет таких осужденных мы увеличиваем обменный фонд и можем возвращать из плена больше как военных, так и гражданских украинцев", - подытожил спикер СБУ.

Люди, которые "хотят к своим"

На сайте "Хочу к своим" опубликовано 229 анкет осужденных, которые согласились не только на участие в проекте, но и на публикацию их персональных данных. Среди них больше украинцев, которые за деньги передавали РФ информацию об украинских войсках. Также есть те, кто распространял в соцсетях сообщения с поддержкой российской агрессии. Одна из осужденных занимала должность в оккупационной администрации и призвала односельчан участвовать в "референдуме". Другой - во время оккупации передавал россиянам информацию о проукраински настроенных односельчанах в обмен на еду. В приговорах, которые изучила DW, обвиняемые признали вину, а часть из них пошла на соглашение со следствием, так что во время суда доказательства их вины не исследовались.

Информацию об участниках проекта также распространяют на официальных страницах "Хочу к своим" в соцсетях. "Зачем? Ну, во-первых, возможно, узнаете своего знакомого и будет что рассказать на встрече одноклассников или на семейном застолье (гарантированно станете звездой вечера), - объясняют цель такого распространения в одном из своих сообщений в Facebook организаторы проекта. - А, во-вторых, поймете, что "люди", работающие на врага, ничем не выделяются из толпы и не слишком часто хвастаются своими преступлениями".

"Наводила российские ракеты, а затем (сюрприз) уехала на пожизненное заключение в тюрьму, - так на официальной странице проекта в Facebook описана история одной из осужденных, которую в сообщении называют "лотом". - В ходе судебного процесса несколько раз заявила, что хотела бы поехать в Россию. Кто мы такие, чтобы не попытаться ей помочь". Женщина осуждена за госизмену и оправдание российской агрессии. По версии следствия, она распространяла пророссийские нарративы в соцсетях и за деньги передавала РФ информацию об украинских войсках и объектах критической инфраструктуры. Во время суда она признала вину и заявила, что была завербована россиянами в обмен на возможность выезда из оккупированного Мариуполя, но вместе с тем хотела на этом заработать денег.

"Во время допроса выразила свое сознательное желание о том, чтобы ее обменяли на украинских военнопленных или гражданских и отправили в РФ. Она желает воевать на стороне РФ с оружием против Украины", - говорится в приговоре, опубликованном в судебном реестре. Адвокат Виктор Погребной, защищавший обвиняемую во время процесса, подтвердил, что его подзащитная добровольно согласилась на обмен. "Она с большим удовольствием хотела написать это заявление", - сказал адвокат. В то же время, он не стал комментировать сообщение об осужденной. "Это ее дело", - добавил он.

Согласие на обмен "в качестве военнопленного"

Каждая анкета, размещенная на сайте "Хочу к своим", содержит письменное согласие на обмен. "Прошу передать меня для обмена как военнопленного", - пишут осужденные. Но организаторы проекта не называют этих украинцев военнопленными и отказываются употреблять слово "обмен", отмечая, что речь идет об "освобождении гражданских". "Так как это дикость в современном мире. Мы не меняем гражданских, - во время презентации заверил руководитель рабочей группы Координационного штаба Андрей Юсов. - Все, что происходит со стороны Украины, происходит в рамках правового поля".

Тем не менее почти каждого обвиняемого в преступлениях против нацбезопасности спрашивают о желании принять участие в обмене, заявил адвокат Александр Шадрин, у которого есть подзащитные в этой категории дел. "Судя по тому, что уже есть база таких лиц, может ставиться задача по наполнению этой базы, - предположил адвокат. - Есть риск, что могут быть искусственно созданы такие дела".

Принять участие в обмене предлагали и подзащитным адвоката Юрия Сначева. Он отмечает, что писать заявление следует только после вступившего в законную силу приговора. "Зачем человеку соглашаться, если суд ошибся и еще можно обжаловать приговор", - пояснил адвокат. Он, однако, поддерживает идею проекта "Хочу к своим". "Главное, чтобы россияне на это соглашались. Потому что не каждый осужденный коллаборант представляет для них ценность, - сказал он. - Наши вернутся из плена. Кроме того, осужденного содержат за деньги бюджета. А из чего он состоит? Из наших налогов. То есть, кому-то мы не доплачиваем помощь, потому что содержим человека, который предал свою родину".

Нарушение норм международного гуманитарного права

Вскоре после презентации "Хочу к своим" несколько правозащитных организаций выступили с общим заявлением. "Мы, представители правозащитных организаций, согласны с тем, что существует острая необходимость поиска путей возвращения гражданских лиц Украины, незаконно лишенных свободы в результате вооруженной агрессии РФ, - говорится в заявлении. - Впрочем, методы и пути возвращения гражданских имеют значение, поскольку Украина является демократическим правовым государством, находится на пути интеграции в ЕС и должна обеспечивать соблюдение прав и свобод человека даже в условиях войны".

По мнению правозащитников, обмен гражданскими противоречит международному гуманитарному праву, может лишить защиты гражданских на оккупированных территориях и привести к нарушению их прав. Кроме того, проект "Хочу к своим" может стимулировать украинскую правоохранительную систему к нарушениям в рассмотрении подобных дел, добавляют правозащитники. Они считают неоправданной публикацию персональных данных участников проекта и сомневаются, что проект будет способствовать обмену.

Алена Лунева, представительница правозащитной организации ZMINA, подписавшая совместное заявление, обратила внимание на одного из участников проекта. Это мужчина, который еще в 2012 году был приговорен за убийство к пожизненному лишению свободы. А в 2022 году, по версии следствия, в разговоре с другими осужденными отрицал агрессию РФ и призывал к ее поддержке. За это он получил следующий приговор - за коллаборационизм - и написал заявление на обмен. "Чем грозил национальной безопасности разговор этих осужденных - большой вопрос. Но кто-то это расследовал и тратил на это средства налогоплательщиков. И сейчас этот мужчина готовится на обмен, будучи убийцей", - возмутилась Лунева.

Алена Лунева из правозащитной организации ZMINA, среди прочего, критикует обнародование персональных данных осужденных, участвующих в проекте "Хочу к своим" Фото: Hanna Sokolova/DW

"Человек может выбрать поехать в РФ не только потому, что любит РФ, а потому, что не хочет сидеть в тюрьме, - приводит еще одно замечание к проекту Лунева. - Мы не знаем, сколько из этих осужденных пойдут на обмен, но обнародование их персональных данных может иметь последствия для их родных или для них после их освобождения".

Проект, имеющий право на существование

Председатель общественной организации "Харьковская правозащитная группа" Евгений Захаров также считает, что этот проект должен быть непубличным. В то же время ХПГ не подписала совместное заявление нескольких правозащитных организаций, поскольку не согласилась с тезисом, что "Хочу к своим" нарушает нормы международного гуманитарного права. "В этом письме неправильно расставлены приоритеты, - считает Захаров. - Для меня важнейший приоритет - это освободить украинских гражданских из тюрем в России. Если действительно есть коллаборанты, которые искренне хотят в Россию, пусть это произойдет. Это один из проектов, который имеет право на существование".

Тем не менее у Захарова есть несколько замечаний к проекту "Хочу к своим". Во-первых, он отмечает недопустимость обмена гражданскими. "В отношении военнопленных есть нормативные акты. А в отношении гражданских - нет, - констатировал правозащитник. - Обмен гражданскими будет поощрять задержание новых гражданских, чтобы пополнять обменный фонд". По его мнению, вместо этого должно происходить одновременное освобождение гражданских.

Во-вторых, передача украинца в Россию, даже по его желанию, является нарушением конституционной нормы о том, что "гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству". "Они должны осознанно подать заявление, что хотят выйти из украинского гражданства в связи с желанием получить российское", - предложил Захаров.

Он сомневается, что много осужденных захотят в РФ, и предполагает, что гражданских украинцев в российских тюрьмах гораздо больше, чем осужденных за преступления против нацбезопасности в Украине. По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия удерживает более 14 тысяч гражданских украинцев. Украинцев, осужденных за преступления против нацбезопасности, действительно в несколько раз меньше.

Уголовное законодательство и его применение

Однако дел, возбужденных только по одной статье - о коллаборационизме, уже более 8 тысяч. Об этом говорится в исследовании, посвященном наказанию за коллаборационизм, правозащитной организации ZMINA. Ее представительница Алена Лунева обратила внимание на проблему с формулировкой статьи о коллаборационизме, введенной в украинский Уголовный кодекс в начале полномасштабного вторжения. "Она слишком широкая, - отметила Лунева. - Для правоохранителей это означает широкие полномочия - как толковать коллаборационную деятельность. Ведь сама статья не предполагает четких границ и понятий".

По наблюдениям Луневой, обычно следствие не исследует умысел обвиняемого в коллаборационизме и последствия его действий. "Человек, который раздавал гуманитарную помощь или уголь, принимая это от оккупационных администраций, очевидно, не является угрозой национальной безопасности Украины. Это все-таки вопрос выживания на оккупированных территориях. Но мы видим, что люди, которые обеспечивали жизнедеятельность в оккупированных территориях, в основном привлекаются к ответственности".

Между тем проект "Хочу к своим" сообщил о результатах первой недели работы. "Один коллаборант уже был обменян на украинца во время последнего обмена. Тогда проект еще работал в тестовом режиме. Один коллаборант прекратил сотрудничество с врагом благодаря проекту. Семь потенциальных коллаборантов проверяются благодаря полученной информации от внимательных граждан. Семь россиян изъявили желание уехать в Россию", - отчитались на сайте проекта.