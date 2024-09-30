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В тюрьмах России содержатся более 14 тысяч мирных украинцев

Ася Миллер
30 сентября 2024 г.

Спецучреждения, где удерживают граждан Украины, по данным правозащитников из IGFM, имеются как минимум в 10 регионах РФ. Вернувшиеся из российского плена рассказывают о физическом и сексуальном насилии над ними.

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Исправительная колония №6 в Омске, фото из архива
Исправительная колония №6 в Омске, фото из архиваФото: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa/picture alliance

В настоящее время в тюрьмах России содержатся более 14 тысяч украинских гражданских лиц, сообщило в понедельник, 30 сентября, Международное общество защиты прав человека (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte - IGFM). Спецучреждения, где удерживают украинских граждан, по данным правозащитников, имеются как минимум в 10 регионах РФ.

Пленные, которым удалось вернуться в Украину, рассказывают, что за время заключения их подвергали физическому, психологическому и сексуальному насилию. "Я прошла через ад. В трудовом лагере меня насиловали и пытали", - рассказала жительница Запорожской области Елена Ягупова, которая провела в плену более шести месяцев. Уроженец Херсона Александр Тарасов, пробывший в российском плену один год, сообщил, что его пытали электрошокером и что он намерен добиваться персональных санкций против лиц, причастных к похищению мирных граждан Украины. "Мы знаем о структуре, судьях и полицейских, которые должны предстать перед международным судом", - отмечает мужчина.

В Украине пропали без вести 55 тысяч человек

Сейчас IGFM совместно с украинской организацией "Гражданские в плену" добивается освобождения более 60 человек. В сентябре 2024 года заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко заявил, что в реестре украинцев, пропавших без вести вследствие военных действий, числятся 55 тысяч человек, большинство из них - военнослужащиее. Единый реестр, куда стали вносить данные о пропавших без вести гражданах, в Украине существует с мая 2023 года.

 

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