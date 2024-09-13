Зеленский: Из российского плена вернулись еще 49 украинцев

Президент Украины заявил о возвращении домой плененных Россией сограждан, среди которых - защитники "Азовстали". Россия о возвращении своих военнопленных пока не сообщала.

В Украину вернулись 49 военнослужащих и гражданских лиц, взятых Россией в плен в ходе ее агрессивной войны против Украины. "Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце", - сообщил в пятницу, 13 сентября, в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что среди освобожденных есть также часть защитников и защитниц "Азовстали", в частности военный медик Виктор Ивчук, которому ранее было присвоено звание Героя Украины.

В декабре 2023 года 25-летняя Ление Умерова ехала из Киева в Крым к больному отцу. Ее задержали на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, отправив под административный арест, а в мае нынешнего года арестовали по обвинению в шпионаже, напоминает издание "Медуза". В сообщении Зеленского не уточняется, на каких условиях освобождена Умерова. О вынесении ей приговора российским судом информации также не было.

Россия о прошедшем обмене на момент публикации не сообщала. Вернулись ли домой российские пленные, также неизвестно. Между тем из слов Зеленского можно заключить, что обмен действительно состоялся: президент Украины поблагодарил "каждое украинское подразделение", которое пополняет "обменный фонд" государства. Провоенный российский блогер Борис Рожин пишет, что обмен пленными прошел в формате "49 на 49" и что среди россиян были военнослужащие срочной службы, попавшие в плен в Курской области.

Украина и РФ 24 августа обменялись пленными в формате "115 на 115"

Последний раз Украина и Россия проводили обмен пленными 24 августа в формате "115 на 115". "Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы", - уточнял тогда Зеленский в Telegram.

Координационный штаб Украины уточнял, что все возвращенные домой - военнослужащие-срочники, некоторые из них находились в российском плену с первых месяцев российского вторжения в 2022 году. Среди освобожденных есть военные моряки, пограничники, а также 82 защитника Мариуполя, 50 из которых защищали "Азовсталь".

Между тем российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщая об обмене в своем Telegram-канале, указала, что "на Родину возвращены 115 срочников".