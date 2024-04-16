С начала войны в Украине пропали без вести 37 000 украинцев

Речь идет как о военнослужащих, так и о мирных жителях разных возрастов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пропали без вести почти 37 000 украинских граждан. "Эти цифры могут быть гораздо выше. Подсчеты все еще ведутся", - написал во вторник, 16 апреля, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсети Facebook. Он подчеркнул, что речь идет как о военнослужащих, так и о мирных жителях разных возрастов.

По словам омбудсмена, РФ похищает гражданских лиц с территории Украины еще с 2014 года. Подсчет пропавших без вести осложняет то, что сейчас Россия оккупирует почти 20 процентов украинской территории. По данным Лубинеца, Украина смогла верифицировать около 1700 гражданских лиц "незаконно удерживаемых" на территории РФ, на родину пока удалось вернуть только 147 мирных жителей.

Незаконная депортация украинских детей в Россию

В 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой за предполагаемое похищение детей с оккупированных украинских территорий. Кремль данные обвинения отрицает.

В марте 2023 года в Украине заявили о более чем 16 тысячах случаев насильственной депортации детей в РФ. Многие вывезенные из Украины дети незаконно передаются в приемные семьи или помещаются в детские дома.