Киев: В плену в России находятся более 8000 украинцев

За время российской агрессии проведены уже 49 обменов пленными, сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Десятки тысяч украинцев числятся пропавшими без вести.

В плену в Российской Федерации до сих пор находятся не менее 8000 украинцев, в том числе гражданские лица, заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк на заседания Совета по вопросам прав человека, гендерного равенства и многообразия при МИД Украины в среду, 24 января. По словам Таранюка, за время российской агрессии с Москвой были согласованы и проведены 49 обменов пленными.

Пропавших без вести - десятки тысяч

"Цель Координационного штаба - вернуть в Украину всех и каждого из российского плена. Это касается и гражданских, и военнопленных. Сейчас проведено 49 обменов и возвращено домой 2828 человек, из них 2681 - военный. Возвращено и 147 гражданских лиц. В плену сейчас находятся более 8000 человек, это где мы знаем, что это плен. И из этого числа более 1600 человек - гражданские", - сообщил Юрий Таранюк.

Он добавил, что в Координационном штабе продолжают искать десятки тысяч других украинцев, которые находятся в статусе пропавших без вести. При этом Таранюк выразил уверенность в том, что большая часть пропавших без вести находятся в российском плену.

Последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся в начале нынешнего года. 3 января на родину вернулись 230 украинцев. До этого обмен пленными был лишь в августе 2023 года.

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