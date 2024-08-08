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ООН: 95 процентов украинских пленных в РФ подверглись пыткам

Сергей Ромашенко
8 августа 2024 г.

Пытки украинских пленных в РФ широко распространены и носят структурный характер, заявила представитель ООН. Даниэль Белл отметила, что сделала такие выводы по результатам общения с украинскими пленными.

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Украинские пленные возвращаются из российского плена домой
Украинские пленные возвращаются из российского плена домойФото: AFP PHOTO / Telegram channel of Ukrainian President Volodymyr Zelensky

Почти все украинские военнопленные - 95 процентов - подвергаются пыткам в России, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве Даниэль Белл в интервью нидерландскому телеканалу NOS.

"Их бьют металлическими палками и дубинками, пытают электрическим током. Худшее, что я видела за 20 лет посещения заключенных от имени ООН. Пытки широко распространены и носят структурный характер", - рассказала Белл, отметив, что пытать украинских военных начинают уже с первого допроса.

Представительница ООН сообщила, что сделала такие выводы по результатам бесед с украинскими пленными.

Пленные в России и Украине

По словам президента РФ Владимира Путина, в России на начало июня находились почти шесть с половиной тысяч пленных украинцев, а в плену у Украины - около 1400 россиян. Источник информации Путин не назвал. Независимо подтвердить достоверность данных в условиях войны невозможно.

В свою очередь Украина утверждает, что на начало марта в украинском плену находились две тысячи россиян. Киев также обвиняет Москву в казнях украинских военнослужащих. По сведениям Генпрокуратуры Украины, с начала войны казнено более 110 украинцев, сдавшихся в плен. Россия отвергает любые обвинения в жестокости по отношению к военнопленным.

Женевские конвенции обязывают воюющие стороны обеспечивать нормальное содержание пленных, запрещают жестокое обращение с ними, предписывают предоставлять пленным связь с родственниками и давать им возможность обращаться в международные гуманитарные организации.

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