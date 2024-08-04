Киев: Военные РФ, вероятно, расчленили украинского пленного

Российские военные в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, убили и расчленили украинского военнопленного, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Украинский омбудсмен в субботу, 3 августа, обратил внимание на появившуюся ранее в соцсетях фотографию с останками убитого человека, который мог быть военнослужащим ВСУ.

Речь идет о шокирующем фото с телом расчлененного человека в военной форме, похожей на форму ВСУ, и футболке с флагом Украины, которое ранее стали распространять провоенные российские Telegram-каналы. О дате и месте снимка не сообщается - по предположениям некоторых Z-блогеров, фото могло быть сделано весной или осенью в районе Бахмута или Авдеевки.

"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству", - прокомментировал сообщения о снимке Лубинец.

По словам омбудсмена, он обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с просьбой зафиксировать очередное нарушение прав человека со стороны ВС РФ, а также к украинским правоохранителям с просьбой о проверке сообщений об инциденте. Лубинец подчеркнул, что публикацией подобных снимков силы РФ пытаются запугать украинских защитников.

В плену РФ погибло множество украинцев

В конце июля выяснилось, что в СИЗО Ростова-на-Дону погиб 55-летний водитель полка "Азов" Александр Ищенко, о его смерти было объявлено на очередном заседании суда по делу пленных "азовцев" в РФ. При этом причины и обстоятельства его смерти разглашены не были.

В феврале в ростовском СИЗО умер еще один пленный украинец Виктор Демченко, которого в РФ обвиняли в шпионаже. Обстоятельства, при которых 71-летний мужчина был задержан, неизвестны - ранее он жил в городе Моспино Донецкой области, который был оккупирован пророссийскими силами в 2014 году. Дело Демченко было засекречено, а о его смерти также стало известно лишь из сообщения суда.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в марте обратила внимание на "резкий рост числа заслуживающих доверия сообщений о казнях захваченных украинских военнопленных". По данным миссии, в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года были зафиксированы "заявления о казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных в ходе 12 отдельных инцидентов". На внесудебные расправы над украинцами со стороны военных РФ обращали внимание и правозащитники из Human Rights Watch.

Киев требует от ООН возобновить расследование взрыва в Еленовке

Отдельным случаем возможного массового убийства украинских военнопленных является взрыв в колонии в Еленовке на территории так называемой "ДНР". Инцидент произошел в конце июля 2022 года - взрыв в одном из бараков бывшей колонии, в котором оккупационные силы держали пленных украинцев, унес жизни как минимум 73 человек, большинство из которых были служащими полка "Азов".

Россия обвинила в произошедшем ВСУ, заявив, что взрыв стал последствием обстрела с украинской стороны. Киев категорически отрицает это и считает, что взрыв произошел внутри колонии в результате применения термобарического оружия.

Журналисты Associated Press в конце июля 2024 года опубликовали расследование об инциденте, в котором привели ряд подтверждений версии о причастности РФ к взрыву и попытке российских сил обставить ситуацию так, чтобы обвинить в произошедшем ВСУ. По данным агентства, на это же указал внутренний доклад экспертов ООН, который, однако, так и не был опубликован.

ООН организовала миссию по расследованию инцидента в Еленовке вскоре после происшествия, однако распустила ее в январе 2023 года, обосновав это отсутствием необходимых гарантий безопасности участников миссии и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте". Во вторую годовщину инцидента Киев потребовал от ООН возобновить расследование.