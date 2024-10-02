ПАСЕ потрясена доказательствами пыток в российском плену

Мировое сообщество уделяет недостаточно внимания теме украинских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Россией, которая грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, отмечается в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятой в среду, 2 октября, в Страсбурге. Многочисленные "международные механизмы" предоставили доказательства того, что к украинским военным и гражданским узникам "систематически применяют пытки", говорится в документе ПАСЕ под названием "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские лица, попавшие в плен в результате агрессивной войны РФ против Украины".

Депутаты ПАСЕ считают, что Совет Европы (СЕ) должен сделать все возможное, чтобы эта тема оставалась на политической повестке дня всех стран-участниц СЕ и партнеров. Только таким образом можно "выяснить местонахождение украинцев, пропавших без вести в российском плену, способствовать их немедленному освобождению и гарантировать привлечение России к ответственности", говорится в резолюции.

Россия скрывает данные о пленных украинцах

По состоянию на 18 сентября 2024 года пропавшими без вести или пленными считаются 65 956 украинских военнослужащих и гражданских лиц, из них 50 916 человек зарегистрированы как пропавшие без вести на основании проверенных данных, сообщается в документе ПАСЕ. Но в нем же отмечается, что "на самом деле жертв гораздо больше": "С 24 февраля 2022 года по 17 сентября 2024 года из российского плена были возвращены 3672 человека, включая 168 украинских гражданских лиц. Однако Ассамблея с беспокойством отмечает, что треть освобожденных считались пропавшими без вести, поскольку РФ, вопреки своим международным обязательствам, вовремя не предоставила информацию о местонахождении этих людей".

При этом родственники военнопленных и гражданских заложников "не имеют никакой возможности получить информацию об их судьбе", за исключением тех случаев, когда о них "уведомили Международный комитет Красного Креста (МККК) или когда против них было возбуждено уголовное производство в России или на временно оккупированных территориях Украины".

"Ассамблея потрясена доказательствами пыток"

В резолюции приводятся данные Офиса генерального прокурора Украины, согласно которым на территории РФ обнаружены "49 постоянных пунктов для содержания украинских военнопленных и 16 - на временно оккупированных территориях Украины, а также 6 мест содержания мирных украинских граждан". Ассамблея "потрясена" представленными доказательствами пыток, которым подвергают украинцев в этих местах заключения. "Кроме недостаточного и некачественного питания и отсутствия надлежащей медицинской помощи, фиксируются случаи систематического избиения, применения электрошока и изнасилований. Также сообщалось об антисанитарных условиях содержания, перенаселенности, унижения, чрезмерно суровом режиме, словесных оскорблениях", - говорится в резолюции.

Учитывая, что Москва откровенно пренебрегает правами, которыми пленные украинцы обладают в соответствии с международным гуманитарным правом, ПАСЕ считает необходимым "укрепить существующие международные механизмы как для проверки, так и для отчетности о различных проявлениях нарушения этого права Российской Федерацией". Ассамблея также намерена содействовать созданию постоянного механизма обмена пленными с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе третьих стран и МККК.

СЕ должен создать новый механизм защиты прав военнопленных

Польский депутат от группы социалистов Павел Яблонский назвал резолюцию, посвященную украинцам в российском плену, "важнейшим документом нынешней сессии ПАСЕ, поскольку речь идет о человеческих жизнях". "У нас есть возможность говорить от имени людей, ставших жертвами российской агрессии, оказавшихся в плену, подвергавшихся пыткам, некоторые из них лишились жизни", - сказал Яблонский. Он призвал коллег, "вернувшись в свои страны и парламенты", продолжать работать, чтобы "поддержать украинских военнопленных и других жертв войны".

В соответствии с международным гуманитарным правом, военнопленные имеют особый уровень защиты, а гражданские лица вообще не должны находиться в плену, но Россия полностью пренебрегает этим, отметила депутат-социалист Миапетра Кумпула-Натри из Финляндии. "Мы, международные организации и политики, видим документы с доказательствами (военных преступлений. - Ред.), говорим, что виновные должны быть наказаны, но это случится лишь тогда, когда Россия ответит за свои ужасные преступления. И над этим должен работать Совет Европы, это наша самая важная работа", - подчеркнула Кумпула-Натри. Она напомнила, что Реестр убытков, причиненных агрессией России против Украины, уже функционирует, и призвала начать работу над созданием международного компенсационного механизма, который позволит выплатить денежные возмещения жертвам войны.

Международные организации, такие как МККК, ООН и ОБСЕ, которые должны заниматься поиском и возвращением украинских военнопленных и гражданских лиц, "не функциональны в нашей реальности", считает украинский депутат от Европейской народной партии Елизавета Ясько. "Нам необходимо понять, почему эти организации не могут выполнять то, что должны", - подчеркнула Ясько. Она убеждена, что Совет Европы обязан обдумать создание "нового механизма", способного более эффективно защищать права и содействовать возвращению украинцев из российского плена.