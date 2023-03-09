  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Мемориал в память жертв беспорядков в Казахстане
Мемориал в память жертв беспорядков в КазахстанеФото: Anatoly Weißkopf/DW
Правосудие и законКазахстан

В Казахстане приговорили к 12 годам экс-министра обороны

Ольга Лебедева
14 мин. назад

Бывший глава Минобороны Казахстана признан виновным в превышении власти в боевой обстановке по делу о беспорядках в январе 2022 года.

https://p.dw.com/p/4ORjL

В Казахстане вынесен обвинительный приговор в отношении экс-министра обороны Мурата Бектанова по делу о кровопролитных беспорядках в январе 2022 года. Как стало известно в четверг, 9 марта, еще 24 февраля уволенный с поста министра Бектанов был признан виновным в превышении власти в боевой обстановке и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Решение вынес Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане, передает Радио Азаттык. При этом подробная информация не разглашается из-за секретного характера данного дела.

Дело экс-министра Бектанова

Мурат Бектанов возглавлял министерство обороны Казахстана с августа 2021 года. 19 января 2022 года он был освобожден с должности после массовых протестов и беспорядков в стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил командование вооруженных сил и Бектанова в крайне неуверенном и безынициативном управлении, а также невыполнении возложенных на него задач.

Спустя месяц Бектанов был задержан и помещен в изолятор временного содержания по подозрению в бездействии во время январских протестов и беспорядков. Он подозревался в нарушении статьи 452 Уголовного кодекса о бездействии представителей власти. Другая информация в интересах следствия не разглашалась. В октябре стало известно о передаче этого дела в военный суд.

Январские протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек. Президент Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан.

Смотрите также:

"Кровавый январь" в Казахстане: год спустя

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?
Политика3 ноября 2022 г.48:32 мин.
external

Урок Казахстана: чему Токаев научил Лукашенко

Урок Казахстана: чему Токаев научил Лукашенко

Итоги протестов в Казахстане: многолетний правитель Нурсултан Назарбаев исчез с горизонта, а назначенный им президент Касым-Жомарт Токаев подавил протесты, обратился к ОДКБ, назначил новое правительство и объявил реформы. Транзит власти по "казахстанской модели" не работает? Можно ли сохранить автократию, пообещав реформы?
Политика14 января 2022 г.45:12 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Истребители МиГ-29 на аэродроме в Польше

Президент Польши: Мы готовы передать Украине истребители МиГ

Конфликты4 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

на сцене Баварской национальной оперы в Мюнхене

Почему люди убивают друг друга: "Война и мир" в Мюнхене

Почему люди убивают друг друга: "Война и мир" в Мюнхене

Культура20 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Кто взорвал "Северный поток"? 8 марта в Украине DW Шоу

Кто взорвал "Северный поток"? 8 марта в Украине DW Шоу

Политика21 ч. назад59:21 мин.
Жилые дома в Бахмуте, разрушенные в ходе боев и обстрелов

День 378-й войны: Россия наступает на Бахмут

День 378-й войны: Россия наступает на Бахмут

Конфликты16 ч. назад
Жозеп Боррель

Новый план Борреля: ЕС ускорит поставки боеприпасов Украине

Новый план Борреля: ЕС ускорит поставки боеприпасов Украине

Конфликты19 ч. назад
Заправочный пистолет на немецкой АЗС с надписью "Дизель B7"

В ФРГ дешевеет дизель, хотя его импорт из России прекращен

В ФРГ дешевеет дизель, хотя его импорт из России прекращен

Экономика и бизнес19 ч. назад
Место утечки газа после взрывов в Балтийском море, сентябрь 2022

Взрывы на СП и СП-2: что говорят в ФРГ о "следах в Украину"

Взрывы на СП и СП-2: что говорят в ФРГ о "следах в Украину"

Политика20 ч. назад
На главную страницу