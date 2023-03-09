В Казахстане приговорили к 12 годам экс-министра обороны

Бывший глава Минобороны Казахстана признан виновным в превышении власти в боевой обстановке по делу о беспорядках в январе 2022 года.

В Казахстане вынесен обвинительный приговор в отношении экс-министра обороны Мурата Бектанова по делу о кровопролитных беспорядках в январе 2022 года. Как стало известно в четверг, 9 марта, еще 24 февраля уволенный с поста министра Бектанов был признан виновным в превышении власти в боевой обстановке и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Решение вынес Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане, передает Радио Азаттык. При этом подробная информация не разглашается из-за секретного характера данного дела.

Дело экс-министра Бектанова

Мурат Бектанов возглавлял министерство обороны Казахстана с августа 2021 года. 19 января 2022 года он был освобожден с должности после массовых протестов и беспорядков в стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил командование вооруженных сил и Бектанова в крайне неуверенном и безынициативном управлении, а также невыполнении возложенных на него задач.

Спустя месяц Бектанов был задержан и помещен в изолятор временного содержания по подозрению в бездействии во время январских протестов и беспорядков. Он подозревался в нарушении статьи 452 Уголовного кодекса о бездействии представителей власти. Другая информация в интересах следствия не разглашалась. В октябре стало известно о передаче этого дела в военный суд.

Январские протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек. Президент Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан.

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