В Израиле вновь прошли массовые протесты против Нетаньяху

В Израиле в субботу, 3 октября, прошли массовые протесты против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По оценке организаторов акций - движения под названием "Черные флаги", - по всей стране на улицы вышли около ста тысяч человек. Во многих городах и поселениях демонстранты организовывались в малые группы, как это предписывают недавно введенные в Израиле ужесточенные меры по борьбе с коронавирусом.

В Тель-Авиве протесты вылились в столкновения демонстрантов с полицией. В результате десятки человек были задержаны. Кроме этого, полицейские выписали сотни штрафов за нарушение демонстрантами предписаний, действующих на массовых акциях во время пандемии.

Второй локдаун в Израиле из-за коронавируса

18 сентября в Израиле на фоне стремительного роста числа инфицированных вирусом SARS-CoV-2 был введен второй с начала пандемии локдаун. На данный момент в стране закрыты школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи. Ресторанам разрешено продавать лишь на вынос. Жителям Израиля разрешено удаляться от дома на расстояние более 500 метров лишь в исключительных случаях.

Что касается протестов, то, в соответствии с новыми правилами, выходить на них можно лишь при условии, что граждане не будут удаляться от своего дома более чем на 1000 метров и не станут собираться группами численностью более 20 человек. С помощью этих мер правительство Израиля надеется не допустить перегрузки системы здравоохранения на фоне второй волны пандемии. Ожидается, что они будут действовать как минимум до середины октября.

Со своей стороны, критики ограничений полагают, что истинной причиной их введения является стремление не допустить массовых протестов на фоне антикоррупционного судебного процесса против Нетаньяху.

Пандемия COVID-19 в Израиле

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в Израиле, где проживают 9 млн человек, было выявлено 264 443 случая заражения, а 1682 пациента стали жертвами последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19. 30 сентября суточный прирост новых заражений в Израиле впервые превысил 9000 человек.

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