В Израиле близкие пленников ХАМАС дошли маршем до Иерусалима

Родственники заложников, похищенных в Израиле боевиками террористической группировки ХАМАС, дошли маршем до Иерусалима и провели акцию перед офисом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает агентство AFP в субботу, 18 ноября.

Участники марша, который начался в Тель-Авиве во вторник, за несколько дней прошли около 70 километров между двумя городами, требуя от правительства активизировать усилия по освобождению заложников. Как пишет The Times of Israel, по последним данным, в субботнем шествии приняли участие около 30 тысяч человек. Возле Иерусалима к протестующим присоединился лидер израильской оппозиции Яир Лапид, сообщило издание.

Марш протеста был организован Форумом семей заложников и пропавших без вести. Он был создан после нападения ХАМАС с целью привлечь внимание к судьбе около 240 человек, которые были похищены 7 октября и увезены в сектор Газа. В своем заявлении, обнародованном во вторник, форум призвал израильское правительство сообщить, какие именно требования оно выдвигало в ходе переговоров. На митинге у офиса премьер-министра несколько тысяч демонстрантов скандировали "немедленно верните их домой".

Переговоры Израиля и ХАМАС

Ранее агентство Reuters узнало, что Израиль и ХАМАС обсуждают освобождение 50 заложников, захваченных группировкой, в обмен на трехдневное прекращение огня, освобождение палестинских женщин и подростков из израильских тюрем и увеличение гуманитарной помощи.

Издание Yediot Achronot сообщило, что Израиль отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня, о чем сообщил Катару, который выступает в конфликте в качестве посредника. Израиль настаивает на освобождении семей вместе, не разлучая матерей и детей. Кроме того, Израиль "выразил готовность проявить гибкость" относительно количества дней приостановки огня, чтобы дать возможность освободить больше пленников.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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