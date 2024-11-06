Отставка министра обороны Израиля: тысячи вышли на протесты

Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов из-за отставки главы Минобороны Йоава Галанта в разгар войны в секторе Газа предупредил об опасности переворота в стране.

После отставки министра обороны Израиля Йоава Галанта в ночь на среду, 6 ноября, в Иерусалиме и Тель-Авиве тысячи людей вышли на улицы с протестом против действий премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и с требованием вернуть на родину израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа террористической организаций ХАМАС.

Как пишет онлайн издание The Times of Israel, чтобы разогнать протестующих на южной стороне шоссе Аялон в Тель-Авиве, полиции пришлось использовать мощные струи воды с неприятным запахом.

К выходу на улицы граждан Израиля призвал один из лидеров оппозиции Яир Лапид. Отставку Галанта в разгар войны он назвал "актом безумия" .

Заявление Йоава Галанта

Тем временем сам Йоав Галант призвал правительство Израиля вернуть живыми домой заложников, остающихся в руках террористической организации ХАМАС на территории сектора Газа. "Наш моральный и этический долг - вернуть наших сыновей и дочерей, похищенных ХАМАС, - заявил он. - Нам нужно сделать это как можно скорее, пока она находятся в живых".

Галант добавил, что "вернуть заложников возможно, но это требует болезненных компромиссов". "Израильское государство знает, как оно может выдержать эти компромиссы", а "израильская армия знает, как она сможет обеспечить безопасность этого", продолжил он.

Заявление президента Израиля Герцога по поводу отставки Галанта

Со своей стороны президент Израиля Ицхак Герцог на фоне решения Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны страны Йоава Галанта предостерег от возможных политических пертурбаций в период войны. "Последнее, что нужно сейчас Израилю, - это переворот и перелом, когда идет война", - подчеркнул он вечером 5 ноября. По словам главы израильского государства, "выше всех размышлений" должна быть безопасность страны. "Задача руководства страны - действовать в нынешнее время с большой ответственностью", - указал он.

Между тем неназванный представитель администрации действующего президента США Джо Байдена в комментарии онлайн-изданию The Times of Israel указал, что у Вашингтона "есть вопросы" к Нетаньяху относительно отставки Галанта и того, чем было вызвано такое решение.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома сделал заявление, в котором высоко отозвался о Галанте и пообещал работать с его преемником. Однако источник, общавшийся с The Times of Israel на условиях анонимности, "был менее дипломатичным", отмечается в публикации. "Неожиданное решение уволить министра обороны Галанта вызывает беспокойство, особенно в разгар двух войн и в то время, когда Израиль готовится к защите от потенциального нападения со стороны Ирана", - цитируют журналисты этого чиновника.

Отставка министра обороны Израиля Йоава Галанта

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отставке министра обороны страны Йоава Галланта 5 ноября, указав что доверие между ним и Галантом за последние месяцы было утрачено.

Йоав Галант занимал пост министра обороны Израиля с декабря 2022 года. Его преемником был назван Исраэль Кац, возглавлявший до этого министерство иностранных дел Израиля. Главой МИД был назначен министр без портфеля Гидеон Саар.

В 2023 году Нетаньяху уже увольнял Галанта - на фоне его резкой критики продвигаемой правительством судебной реформы. После этого в Израиле начались массовые протесты, и через две недели Галант был восстановлен в должности.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении против этой группировки "упреждающей военной операции".