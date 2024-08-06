В Хиросиме призвали к миру и ядерному разоружению

Участники памятной церемонии в Хиросиме подчеркнули важность мирного урегулирования конфликтов и ядерного разоружения. Это не идеал далекого будущего, а насущная проблема, заявил губернатор Хиросимы.

Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи призвал мировое сообщество к мирному разрешению международных конфликтов. "Эти глобальные трагедии углубляют недоверие и страх между странами и усиливают общественное мнение о том, что мы полагаемся на военную силу при разрешении международных проблем, а это мы вообще-то должны отвергать", - заявил он во вторник, 6 августа, в Мемориальном парке мира во время мероприятия в память о погибших в результате атомной бомбардировки его города 79 лет назад.

Мацуи указал, что продолжающаяся война РФ против Украины, а также конфликт между Израилем и палестинцами "уносят жизни бесчисленного числа невинных людей и потрясают нашу повседневную жизнь".

Губернатор Хиросимы: ядерное разоружение - насущная проблема

Кроме того, участники церемонии призвали мировых лидеров прекратить полагаться на ядерное оружие как на средство сдерживания и принять немедленные меры для устранения риска ядерной войны.

Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки подчеркнул, что ядерное разоружение должно рассматриваться не в качестве идеала далекого будущего, а как "насущная и реальная проблема", которую следует немедленно решать, поскольку она представляет риск для выживания человечества. "Пока существует ядерное оружие, оно наверняка когда-нибудь будет вновь использовано", - уверен он.

Представители РФ и Беларуси на церемонию не приглашены

На памятной церемонии присутствовали около 50 тысяч человек, в том числе премьер-министр Японии Фумио Кисида, посол Израиля в Токио и представители 108 других государств. К приглашению израильскому послу было приложено письмо с призывом прекратить боевые действия в секторе Газа. Представители РФ и Беларуси не были приглашены на это мероприятие уже в третий раз подряд из-за военной агрессии против Украины.

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил в соцсети X о произошедшей 79 лет назад трагедии. "Ядерное оружие и угроза его применения не ограничиваются учебниками истории. Они представляют собой реальную и настоящую опасность. Мы не должны забывать уроки 6 августа 1945 года", - написал он.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий радиоактивного облучения.

Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 000 человек. 15 августа 1945 года капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне. До сегодняшнего дня тысячи жители обоих японских городов страдают от последствий облучения.