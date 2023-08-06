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Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Жан Рофе
1 ч. назад

В церемонии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки США Хиросимы приняли участие около 50 тысяч человек. Японские власти призвали мир к отказу от ядерного оружия.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида (спереди справа) на церемонии по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы в Парке мира
Фумио Кисида на церемонии по случаю 78-й годовщины бомбардировки ХиросимыФото: AP/Kyodo News/picture alliance

Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы, произошедшей 78 лет назад. Мемориальная церемония по случаю годовщины трагедии в воскресенье, 6 августа, прошла в Парке мира.

В ней приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе представители более 100 государств и Европейского Союза. Как и в прошлом году, российские и белорусские дипломаты приглашений не получили на фоне войны в Украине.

В 08.15 по местному времени (02.15 мск) по всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой велся ударами колокола. Именно в этот момент 6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay сбросил на Хиросиму ядерную бомбу.

Призыв к "миру без ядерного оружия"

"Лидеры всего мира должны признать, что ядерные угрозы, озвучиваемые сейчас некоторыми политиками, свидетельствуют о глупости теории ядерного сдерживания, - заявил мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая с речью на церемонии. - Они должны немедленно предпринять конкретные шаги, чтобы вывести нас из опасного настоящего к нашему идеальному миру".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, также присутствовавший на мероприятии, в своем выступлении отметил: "Путь к ядерному разоружению стал более рискованным из-за углубляющихся международных разногласий и ядерных угроз со стороны России. Крайне важно придать новый импульс международному сообществу для движения к миру без ядерного оружия".

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий радиоактивного облучения.

Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 000 человек. 15 августа 1945 года капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне. До сегодняшнего дня тысячи людей в обоих японских городах страдают от последствий облучения.

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