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США рассекретили данные о своем ядерном арсенале

Алексей Волошинов
20 июля 2024 г.

США рассекретили информацию о текущих запасах ядерного оружия. В сентябре 2023 года страна обладала 3748 боеголовками.

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Американская межконтинентальная ракета Minuteman
Американская межконтинентальная ракета MinutemanФото: Jim Lo Scalzo/dpa/picture alliance

В сентябре 2023 года ядерный арсенал Соединенных Штатов составлял 3748 боеголовок. Такие данные на своем официальном сайте опубликовало Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) страны в субботу, 20 июля. В последний раз ведомство обнародовало подобную информацию в октябре 2021 года.

В документе под названием "Прозрачность запасов ядерного оружия США" (Transparency in the U.S. Nuclear Weapons Stockpile) говорится, что Соединенные Штаты продолжают уменьшать количество ядерного оружия. Так, в период с 1994 по 2023 год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. Еще около 2000 в настоящее время "сняты с вооружения и ожидают демонтажа".

Всего, утверждает ведомство, американские ядерные запасы уменьшились на 88% с 1967 года. Кроме того, с 30 сентября 1991 более чем на 90% сократилось количество нестратегического ядерного оружия.

ICAN: Ядерные державы за год потратили 91 млрд долларов на ядерное оружие

В середине июня Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) опубликовала доклад, в котором сообщила, что за 2023 год девять ядерных держав - США, Китай, Индия, Россия, Франция, Великобритания, Израиль, Пакистан и Северная Корея - израсходовали на ядерные арсеналы 91 млрд долларов. Больше половины этой суммы (51,5 млрд) приходится на США. На втором месте находится Китай (11,8 млрд), на третьем - Россия (8,3 млрд).

Утверждается при этом, что за прошедшие пять лет ядерные державы увеличили расходы на подобные вооружения на треть. Только в 2023 году расходы на ядерное оружие выросли во всем мире на 10,8 млрд долларов, причем большая доля этой суммы - 80 процентов - приходится на США.

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