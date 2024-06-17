ICAN: Ядерные державы потратили 91 млрд на ядерное оружие

Ядерные державы за прошедшие пять лет увеличили расходы на ядерные вооружения на треть, модернизируя арсеналы на фоне нарастающей геополитической напряженности, сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в новом докладе, обнародованном в понедельник, 17 июня. Цифры, приведенные в этом исследовании, подтвердили выводы, содержащиеся в обнародованном ранее докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным ICAN, девять ядерных держав - США, Китай, Индия, Россия, Франция, Великобритания, Израиль, Пакистан и Северная Корея - в минувшем году израсходовали на ядерные арсеналы 91 млрд долларов, причем более половину этой суммы - 51,5 млрд - приходится на США. На втором месте с большим отрывом находится Китай (11,8 млрд долларов). Третье место занимает Россия (8,3 млрд).

Только в 2023 году расходы на ядерное оружие выросли во всем мире на 10,8 млрд долларов, причем львиная доля этой суммы - 80 процентов - приходится на США. Расходы на ядерное оружие в Великобритании увеличиваются второй год подряд (+17 процентов) и составили в прошлом году 8,1 млрд долларов. Затраты во Франции, Индии, Израиле, Пакистане и КНДР увеличились более чем на 33 процента с 68,2 млрд долларов в 2018 году, когда ICAN подготовила свой первый доклад.

Гигантские расходы на ядерные арсеналы

С тех пор ядерные державы потратили на ядерные арсеналы в общей сложности 387 млрд долларов, подсчитала ICAN. Глава организации Мелисса Парк удрученно констатировала, что "миллиарды долларов расходуются на ядерное оружие, что является неприемлемым разбазариванием государственных средств". Она отметила, что этих денег с излишком хватило бы на то, чтобы, по подсчетам Всемирной продовольственной программы ООН, покончить с голодом во всем мире.

"За каждую минуту трат на ядерные вооружения можно было бы также посадить миллион деревьев", - добавила она, подчеркнув, что масштаб расходов на ядерные вооружения попросту неприличный, к тому же деньги расходуются на вооружения, которые, если следовать доктрине ядерного сдерживания, никогда не будут применены. "Эти инвестиции не только расточительны, но и исключительно опасны. Что будет, если ядерное устрашение не сработает?" - риторически вопросила Мелисса Парк.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в 2017 году была удостоена Нобелевской премии мира, за ключевую роль в разработке Договора о нераспространении ядерных вооружений, вступившего в силу в 2021 году. Соавтор доклада ICAN Алиша Сандерс-Закре заявила, что "вместо того, чтобы инвестировать в Армагеддон, девяти ядерным державам следовало бы последовать примеру почти половины стран мира и присоединиться к этому договору, внеся тем самым реальный вклад в глобальную безопасность".