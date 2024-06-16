SIPRI: Нет доказательств размещения в Беларуси ЯО России

Эксперты SIPRI заявляют об отсутствии "убедительных визуальных доказательств" размещения ядерных боеголовок РФ в Беларуси. В докладе института указывается на быстрый рост в мире количества и разнообразия ядерного оружия.

Чем больше мировые ядерные державы надеются достичь своих целей при помощи ядерного сдерживания, тем большими темпами растет количество и разнообразие типов атомного оружия. Такой основной вывод содержится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 17 июня.

По оценкам экспертов стокгольмского института, размеры военных запасов ядерного оружия (т. е. боеголовок, пригодных к использованию) России и США, на которые в общей сложности приходится почти 90 процентов мирового ядерного арсенала, остались относительно стабильными в 2023 году. Между тем, у России, по подсчетам SIPRI, к началу 2024 года было развернуто примерно на 36 боеголовок больше, чем годом ранее.

"После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года прозрачность в отношении ядерных сил в обеих странах снизилась, и обострились дебаты вокруг договоренностей о совместном использовании ядерного оружия", - говорится в ежегодном докладе.

Нет доказательств размещения ядерного оружия в Беларуси

Его авторы, в частности, напоминают о том, что в 2023 году публично заявлялось о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси, однако "убедительных визуальных доказательств фактического размещения боеголовок" там эксперты не обнаружили.

Авторы доклада констатируют, что в 2023 году девять государств, обладающих ядерным оружием, (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль) продолжили модернизировать свои ядерные арсеналы, а некоторые из них в 2023 году развернули новые системы вооружений с ядерным оружием или ядерными боеголовками.

По данным SIPRI, из общемирового запаса атомного оружия, составлявшего в январе 2024 года примерно 12 121 боеголовку, около 9585 находились на военных складах для потенциального использования. Ориентировочно, 3904 из них были развернуты на ракетах и самолетах - на 60 больше, чем в январе 2023 года, а остальные находились на центральной базе хранения. Около 2100 из развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все эти боеголовки принадлежат России или США, однако впервые, как предполагается, и Китай привел несколько боеголовок в состояние повышенной боеготовности.

В КНР самый быстрый в мире рост ядерного арсенала

Размер ядерного арсенала Китая, по оценкам SIPRI, увеличился за 2023 год с 410 до 500 боеголовок, и аналитики ожидают, что он продолжит расти. "Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна", - констатирует Ханс Кристенсен, старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых (FAS).

В зависимости от того, как Пекин решит структурировать свои силы, к концу десятилетия у него может появиться не меньше межконтинентальных баллистических ракет, чем у России или США, хотя, по всей видимости, его запасы ядерных боеголовок все равно останутся гораздо меньше, чем у этих двух стран, полагают в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира.