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На Кубу прибыли атомная подлодка и другие корабли ВМФ РФ

Александра Иванова
13 июня 2024 г.

О визите четырех кораблей ВМФ РФ Минобороны Кубы уведомило 6 июня. "Ни одно из судов не является носителем ядерного оружия", - подчеркивалось в пресс-релизе.

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Подлодка "Казань" Северного флота РФ в порту Гаваны, 12 июня
Подлодка "Казань" Северного флота РФ в порту ГаваныФото: Arial Ley/AP/picture alliance

Атомная подлодка РФ "Казань", фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер" прибыли в порт Гаваны, сообщило Минобороны РФ в среду, 12 июня.

"Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что "в ходе учения экипажи фрегата и атомной подводной лодки отработали применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров".

С борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" поднимался корабельный вертолет Ка-27, подлодка "Казань" проводила тренировку, "находясь в подводном положении".

"Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет "Циркон", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс", - напоминают в российском оборонном ведомстве.

Сообщение Кубы о прибытии военных кораблей РФ

6 июня министерство революционных вооруженных сил Кубы сообщило, что с 12 по 17 июня в порту Гаваны будут находиться четыре российских военных корабля.

"Этот визит отвечает историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам, участником которых является Куба, - подчеркивалось в пресс-релизе. - Ни одно из судов не является носителем ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона".

В середине мая российские СМИ распространили сообщение Минобороны РФ о том, что отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", вооруженным ракетами "Циркон", "вышел в дальний поход". "Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны",- цитировало тогда российское оборонное ведомство издание"РБК".

 

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