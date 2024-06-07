Куба: Атомная подлодка РФ прибудет на следующей неделе

Атомная подводная лодка "Казань" и три других российских военно-морских корабля, включая ракетный фрегат "Адмирал Горшков", пробудут в порту кубинской столицы с 12 по 17 июня, сообщило Минобороны Кубы.

Российская атомная подводная лодка "Казань" и три других российских военно-морских корабля - ракетный фрегат "Адмирал Горшков", морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер" - причалят в порту кубинской столицы Гаваны 12 июня и пробудут там 5 дней, сообщило в четверг, 7 июня, министерство обороны Кубы. "Ни один из кораблей не несет ядерного оружия", - уточнили в министерстве, уверяя, что их присутствие на Кубе якобы не представляет "никакой угрозы для региона".

"Во время остановки российские моряки проведут встречи с командующим военным флотом Кубы и с губернатором Гаваны. Также они совершат экскурсии по историческим и культурным местам города", - отмечается в документе, текст которого приводит агентство "Интерфакс".

Укрепление отношений Кубы с Россией

Необычное размещение российских военных кораблей в непосредственной близости от берегов США происходит на фоне растущей напряженности между Россией и Западом в связи с российской агрессивной войной в Украине, пишет агентство AFP.

Во время холодной войны во второй половине ХХ века Куба была важным союзником тогдашнего Советского Союза. Размещение советских ядерных ракет на острове спровоцировало Карибский кризис 1962 года, когда мир был близок к ядерной войне между США и СССР.

После начала войны в феврале 2022 года, отмечает агентство, РФ возобновила процесс укрепления отношения с коммунистическим правительством Кубы. В ноябре того же года президент Мигель Диас-Канель посетил Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, а в апреле 2023 года он заверил Россию в "безоговорочной поддержке Кубы" в ее "борьбе с Западом". Куба никоим образом не осуждала нападение России на Украину.

Байден: ВСУ не могут атаковать Москву оружием из США

Американское оружие, переданное Киеву, не должно использоваться для ударов по Москве или другим территориям, находящимся в значительном удалении от границы, заявил президент США Джо Байден. Вашингтон дал разрешение применять это оружие на российской территории близ границы с Украиной, указал он в интервью ABC News накануне.

Ранее стало известно, что Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России на фоне усиления российских ударов по Харьковской области. Однако, как отмечалось в публикациях издания Politico и телеканала CNN, разрешение касалось территорий на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам РФ.

Путин пригрозил Западу "асимметричным ответом"

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня на вопрос журналистов об угрозах применения ядерного оружия Путин заявил, что "не размахивает ядерной дубинкой", и в то же время сообщил о готовности использовать такое оружие в соответствии с ядерной доктриной РФ.

Глава Кремля пригрозил Западу "асимметричным ответом", если российская территория будет атакована Украиной с применением оружия, поставляемого с Запада, сообщило агентство dpa. В частности, Москва рассматривает возможность размещения своего оружия в других регионах мира, откуда оно может быть использовано для атак на страны, из которых исходит оружие, направленное против РФ, заявил Путин. "Это означает, что ответ может быть асимметричным", - добавил он.