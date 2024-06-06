NYT: Джо Байден на годовщине D-Day сравнит Путина с Гитлером

В своей речи Джо Байден представит усилия союзников по защите Украины как продолжение борьбы за свободу, которую Европа вела во время Второй мировой войны, пишет газета The New York Times.

Президент США Джо Байден в выступлении 6 июня, посвященном 80-летию высадки войск союзников во Франции, собирается сравнить защиту Украины от военной агрессии России с войной против нацистской Германии. Об этом сообщила в четверг, 6 июня, газета The New York Times. Ключевой темой речи Байдена на Ронском американском кладбище станет защита Европы и свободы от диктатора Владимира Путина, развязавшего войну, утверждает газета со ссылкой на источники.

По их словам, президент США представит усилия западных союзников по защите Украины как продолжение борьбы за свободу, которую Европа вела во время Второй мировой войны. В речи Байдена проведена прямая параллель между этими двумя событиями, а действия союзников объясняются защитой международного порядка, нарушенного Россией, говорится в публикации.

Байден встретится в Нормандии с Зеленским

Визит Джо Байдена продлится четыре дня, на памятных мероприятиях в Нормандии он будет вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Российскую делегацию на празднование годовщины высадки союзников не пригласили.

Кроме того, в Нормандии Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. У американского президента будет возможность обсудить с Зеленским, как США "могут продолжать и углублять поддержку Украины", заявил 4 июня советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.