  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаКуба

Гавана: Россия вербовала кубинцев на войну против Украины

Ольга Лебедева
5 сентября 2023 г.

Деятельность российской сети, вербовавшей кубинцев, пресечена, против ее участников возбуждены уголовные дела, заявил МИД Кубы. Он подчеркнул, что Гавана не участвует в войне против Украины.

https://p.dw.com/p/4Vxdb
Гаванна
ГаваннаФото: Ramon Espinosa/AP Photo/picture alliance

Власти Кубы выявили предполагаемую российскую сеть, которая вербовала граждан этой страны для участия в войне РФ против Украины. Кубинское министерство внутренних дел "работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из России, задачей которой было привлечение проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине", - заявило министерство иностранных дел Кубы в понедельник, 4 сентября.

В Гаване также сообщили, что попытки вербовки были пресечены, а против причастных к ней возбуждены уголовные дела. "Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее соучастницей этих действий, которые мы решительно отвергаем", - подчеркивается далее в заявлении.

Куба "не участвует в войне против Украины"

В МИДе заверили, что эта страна "не участвует в войне против Украины", а также "занимает твердую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество, и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН. В частности, Куба была автором нескольких инициатив против наемничества, одобренных в Организации Объединенных Наций.

Власти в Гаване прилагают усилия и продолжат решительные действия против тех, кто участвует на Кубе в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки с целью вступления кубинцев в военные действия против какой-либо страны, заверило министерство иностранных дел Кубы.

В Москве пока не прокомментировали эти обвинения. В последнее время Куба и РФ активизировали двусторонние отношения. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в конце 2022 года посетил с визитом Москву и встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. В июне кубинского министра обороны Альваро Лопеса Миеру принял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Смотрите также:

Что будет с ЧВК "Вагнер" и бизнесом Пригожина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Президент ЦАР о ЧВК "Вагнер" и влиянии РФ в свое стране: "Мы должны платить за безопасность" (18.08.2023)

Президент ЦАР о ЧВК "Вагнер" и влиянии РФ в свое стране: "Мы должны платить за безопасность" (18.08.2023)

Президент Центральноафриканской Республики в интервью DW рассказал о том, как страна сотрудничает с Кремлем и зачем в ЦАР находятся российские наемники из ЧВК "Вагнер".
Политика18 августа 2023 г.04:09 мин.
external

Смерть Пригожина и контрнаступление ВСУ: Арестович, Преображенский и Гатман

Смерть Пригожина и контрнаступление ВСУ: Арестович, Преображенский и Гатман

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также его "правая рука", командир наемников Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе. Тем временем контрнаступление ВСУ продолжается, хоть и не столь успешно, как ожидалось. С какими сложностями сталкиваются украинские военные? Что изменится на фронте с приходом осени? И как повлияет на войну смерть Пригожина и его соратников?
Политика25 августа 2023 г.44:04 мин.

Заявление МИД Кубы

Пресс-релиз
cubaminrex.cu
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танк ВСУ с членами экипажа движется по грунтовой дороге
Трансляция

ISW: ВСУ расширяют брешь в обороне РФ на Запорожье

Конфликты5 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Готов ли Тайвань к войне с Китаем?

Готов ли Тайвань к войне с Китаем?

Конфликты4 сентября 2023 г.26:01 мин.
Карикатура: карикатурный президент Турции Эрдоган стоит перед российским коллегой Путиным с табличкой "Я по всем вопросам посредник"

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи: что пошло не так

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи: что пошло не так

Политика4 сентября 2023 г.
Зрители, пришедшие на концерт в рамках благотворительного фестиваля MARA FEST, который прошел в Сопоте

MARA FEST в Сопоте: концерт и открытый микрофон

MARA FEST в Сопоте: концерт и открытый микрофон

Культура4 сентября 2023 г.
Ruhrtriennale zu dem Musiktheaterstück l Aus einem Totenhaus l Dmitri Tcherniakov

Достоевский в бывшей промзоне Бохума

Достоевский в бывшей промзоне Бохума

Культура4 сентября 2023 г.
Люди заходят в павильон выставки IAA Mobility в Мюнхене

Мюнхенский автосалон: компании Китая выходят на рынок Европы

Мюнхенский автосалон: компании Китая выходят на рынок Европы

Автомобили и транспорт4 сентября 2023 г.
Украинский военный в районе Бахмута

Зеленский меняет главу Минобороны: события 557-го дня войны

Зеленский меняет главу Минобороны: события 557-го дня войны

Конфликты3 сентября 2023 г.
На главную страницу