Гавана: Россия вербовала кубинцев на войну против Украины

Деятельность российской сети, вербовавшей кубинцев, пресечена, против ее участников возбуждены уголовные дела, заявил МИД Кубы. Он подчеркнул, что Гавана не участвует в войне против Украины.

Власти Кубы выявили предполагаемую российскую сеть, которая вербовала граждан этой страны для участия в войне РФ против Украины. Кубинское министерство внутренних дел "работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из России, задачей которой было привлечение проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине", - заявило министерство иностранных дел Кубы в понедельник, 4 сентября.

В Гаване также сообщили, что попытки вербовки были пресечены, а против причастных к ней возбуждены уголовные дела. "Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее соучастницей этих действий, которые мы решительно отвергаем", - подчеркивается далее в заявлении.

Куба "не участвует в войне против Украины"

В МИДе заверили, что эта страна "не участвует в войне против Украины", а также "занимает твердую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество, и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН. В частности, Куба была автором нескольких инициатив против наемничества, одобренных в Организации Объединенных Наций.

Власти в Гаване прилагают усилия и продолжат решительные действия против тех, кто участвует на Кубе в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки с целью вступления кубинцев в военные действия против какой-либо страны, заверило министерство иностранных дел Кубы.

В Москве пока не прокомментировали эти обвинения. В последнее время Куба и РФ активизировали двусторонние отношения. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в конце 2022 года посетил с визитом Москву и встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. В июне кубинского министра обороны Альваро Лопеса Миеру принял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

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