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ЧВК "Вагнер" вербует сотрудников для "военной полиции"

Виталий Кропман
53 мин. назад

Наемники ищут для работы на оккупированных территориях Украины бывших сотрудников спецподразделений "имеющих опыт в оперативной работе и задержаниях, и способных выполнять комендантские функции".

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Логотип ЧВК "Вагнер"
Фото: Siegra Asmoel/imageBROKER/picture alliance

На странице ЧВК "Вагнер" в социальной сети "В контакте" в четверг, 22 июня, появилось объявление о наборе бывших сотрудников спецподразделений полиции "имеющих опыт в оперативной работе и задержаниях, и способных выполнять комендантские функции". На него обратило внимание издание "Верстка".

Журналисты позвонили по одному из номеров телефона, указанных в объявлении. Вербовщик ЧВК, представившийся Денисом, рассказал им, что такие вакансии у наемников появились впервые. "Из оперативников набираем комендантский полк. Будем это называть военной полицией",  - сказал он. Служба будет проходить на оккупированных территориях Украины.

Вербовщик разъяснил и суть будущей "работы". "Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародеров, не было избиений, пьянства и так далее. Также [в обязанности] входит оперативная задача выявлять ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - Ред.) и работа, естественно, с ДРГ: допросы, оперативное следствие… [вся] оперативная работа какая есть" , - рассказал он. При этом сотрудники новой "военной полиции" также должны будут следить за тем, чтобы правила ЧВК "Вагнер" не нарушали другие "добровольцы" и военнослужащие Минобороны РФ. На что, по словам вербовщика, у них "есть полномочия". "Минобороновца поймать  - это не грешное дело. Твари там расплодились, бухают как свиньи", - заявил он.

Зарплата сотрудника "военной полиции", если верить обещаниям, будет состоять из оклада в 240 тыс. рублей в месяц и "очень хороших" премий. Выбрать, на каких именно оккупированных территориях придется служить, нельзя. "Вы же не в пионерском лагере, куда отправят - там и будем работать", - заявил вербовщик ЧВК "Вагнер".

Санкции ЕС против ЧВК "Вагнер"

В апреле 2023 года Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" за "действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" или подрывающие их, сказано в официальном журнале ЕС. Активы этой частной военной компании на территории Евросоюза заморожены, в ЕС действует также всеобщий запрет предоставлять этой организации средства и экономические ресурсы.

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