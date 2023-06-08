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Подполковник РФ рассказал об издевательствах "вагнеровцев"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Роман Винивитин утверждает, что наемники ЧВК "Вагнер" пытали российских солдат. Подполковник также обвинил Евгения Пригожина в дискредитации российской армии.

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Евгений Пригожин и боевики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
Евгений Пригожин и боевики ЧВК "Вагнер" в БахмутеФото: Concord/Handout/REUTERS

Российские Telegram-каналы в четверг, 8 июня, опубликовали видео с подполковником ВС России Романом Винивитиным, о задержании которого ранее сообщала пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Винивитин обвинил "вагнеровцев" в пытках и провокациях, а Пригожина - в дискредитации российской армии.

По словам подполковника, наемники ЧВК "Вагнер" без всяких оснований взяли его в плен, "держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ". Винивитин, называющий себя бывшим командиром 72-й бригады, утверждает, что его избивали, не давали спать и трижды имитировали его расстрел. Распространенное пресс-службой Пригожина видео с его допросом он назвал "результатом давления".

Подполковник рассказал и о других случаях пыток, которые, по его словам, применяли "вагнеровцы". "Например, был похищен старшина одного из наших батальонов - его мучили, истязали, голым держали на холодном полу в подвале. Брызгали в глаза кислотой и всякими химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили зажигалку. Пытались сжечь. В апреле-мае бойца одного из подразделений соседнего соединения избили, "опустили", и тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством", - сообщил Винивитин.

Опровержение утверждений Пригожина

Офицер отрицает, что его бригада минировала тылы ЧВК "Вагнер". Винивитин назвал это "продуктом воспаленного сознания пиар-службы "Вагнера" и попыткой атаки на руководство Минобороны".

"Евгений Викторович, вы занимаетесь активной дискредитацией вооруженных сил РФ и пытаетесь представитьЧВК "Вагнер" как единственную эффективную структуру. Но у меня вопрос, получилось бы у вас взять Попасную, Соледар, Бахмут, если бы на широком фронте не бились бы контрактники, добровольцы, "барсы", "ахматовцы", внутренние войска? Был бы тогда у вас повод для политического пиара?" - вопросил военный.

Сомнения в подлинности заявления

Telegram-канал "Осторожно, новости" отметил, что видео с заявлением Винивитина пришло "в предложку с неизвестного аккаунта". На записи можно заметить, что иногда подполковник, по всей видимости, читает по бумажке или суфлеру. В видео также имеются склейки.

4 июня пресс-служба Пригожина сообщила, что 17 мая "вагнеровцы" вступили в бой с российскими солдатами после того, как были обстреляны в районе села Семигорье Бахмутского района. По утверждению пресс-службы, это произошло, когда "вагнеровцы" пытались разминировать дороги для выхода из Бахмута, якобы заминированные представителями Минобороны РФ.

По версии пресс-службы, наемники ЧВК задержали группу солдат во главе с командиром 72-й мотострелковой бригады, находившимся "в состоянии алкогольного опьянения". Позднее пресс-служба выложила видео, где Винивитин говорит, что вместе со своими бойцами он разоружил группу быстрого реагирования ЧВК и обстрелял машину наемников из-за "личной неприязни".

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