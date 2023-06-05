ЧВК "Вагнер" заявила о взятии в плен подполковника ВС РФ

Пригожин опубликовал видеоролик с якобы взятым в плен военным ВС РФ, который признается в том, что обстрелял принадлежащий ЧВК автомобиль. Он говорит, что сделал это "из личной неприязни".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в воскресенье, 4 июня, опубликовал в Telegram-канале своей пресс-службы видеоролик с допросом человека, который называет себя командиром 72-й бригады ВС РФ Романом Веневитиным. Веневитин признается в том, что в состоянии алкогольного опьянения из-за "личной неприязни к ЧВК "Вагнер"" обстрелял принадлежащий ЧВК автомобиль, а также разоружил группу пригожинских боевиков.

Пригожин в последние дни неоднократно сообщал о продолжающихся конфликтах ЧВК с подразделениями министерства обороны. В частности, он заявил, что российские военнослужащие по приказу министерства обороны РФ заложили "сотни противотанковых мин и тонны пластида" на путях отхода его боевиков из Бахмута. "Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают", - приводит слова Пригожина его пресс-служба в пятницу, 2 июня.

"Можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК "Вагнер", хотя колоннами мы не ходим", - добавил Пригожин. По утверждению главы "Группы Вагнера", на данный момент никто из его людей не пострадал. Он считает ситуацию "попыткой публичной порки".

"Держите вишенку на торте, чтобы не оставалось никаких сомнений", - прокомментировал видео с взятым в плен Веневитиным Пригожин в ответ на вопрос о конфликте с подразделениями министерства обороны. Представители российской армии пока никак не прокомментировали видеоролик.

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