  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыРоссия

ЧВК "Вагнер" заявила о взятии в плен подполковника ВС РФ

Дмитрий Вачедин
49 мин. назад

Пригожин опубликовал видеоролик с якобы взятым в плен военным ВС РФ, который признается в том, что обстрелял принадлежащий ЧВК автомобиль. Он говорит, что сделал это "из личной неприязни".

https://p.dw.com/p/4SBbe
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин Фото: PRESS SERVICE OF "CONCORD"/REUTERS

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в воскресенье, 4 июня, опубликовал в Telegram-канале своей пресс-службы видеоролик с допросом человека, который называет себя командиром 72-й бригады ВС РФ Романом Веневитиным. Веневитин признается в том, что в состоянии алкогольного опьянения из-за "личной неприязни к ЧВК "Вагнер"" обстрелял принадлежащий ЧВК автомобиль, а также разоружил группу пригожинских боевиков.

Пригожин в последние дни неоднократно сообщал о продолжающихся конфликтах ЧВК с подразделениями министерства обороны. В частности, он заявил, что российские военнослужащие по приказу министерства обороны РФ заложили "сотни противотанковых мин и тонны пластида" на путях отхода его боевиков из Бахмута. "Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают", - приводит слова Пригожина его пресс-служба в пятницу, 2 июня.

"Можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК "Вагнер", хотя колоннами мы не ходим", - добавил Пригожин. По утверждению главы "Группы Вагнера", на данный момент никто из его людей не пострадал. Он считает ситуацию "попыткой публичной порки".

"Держите вишенку на торте, чтобы не оставалось никаких сомнений", - прокомментировал видео с взятым в плен Веневитиным Пригожин в ответ на вопрос о конфликте с подразделениями министерства обороны. Представители российской армии пока никак не прокомментировали видеоролик.

Смотрите также:

Минобороны РФ ищет солдат

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину? | Ток-шоу "В самую точку"

Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину? | Ток-шоу "В самую точку"

Первого апреля начался весенний призыв. На срочную службу отправят 147 тысяч человек. Еще 400 тысяч Минобороны хочет привлечь за счет контрактников, сообщает британская разведка. Для этого набирает обороты кампания по вербовке добровольцев. А в некоторых регионах через портал "Госуслуги" начали рассылать электронные повестки "для проверки учетных данных". Кого еще коснется скрытая мобилизация?
Политика7 апреля 2023 г.44:01 мин.
external

Нина Хрущева: Пригожин, похоже, хорошо сыграл свою партию

Нина Хрущева: Пригожин, похоже, хорошо сыграл свою партию

Путин начал войну, думая, что она пройдет быстро, отмечает политолог Нина Хрущева. Она уверена, что теперь российский президент намерен воевать и дальше, ведь это его единственный способ остаться у власти. Нина Хрущева считает, что после президентства Путина есть несколько возможных сценариев, в том числе военный переворот и путч сторонников жесткой линии.
Конфликты25 мая 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские танкисты под Бахмутом

Минобороны РФ заявило о начале наступления Украины

Конфликты42 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

В Берлине, как и во многих городах мира, демонстранты поздравляли Алексея Навального с днем рождения

Кенгуру с балалайкой: как в Берлине поздравили Навального

Кенгуру с балалайкой: как в Берлине поздравили Навального

Общество12 ч. назад
Семья из Ирака получила немецкие паспорта

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Политика4 июня 2023 г.
Ветропарк и солнечная электростанция в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

Экономика и бизнес4 июня 2023 г.
Лагерь смерти Освенцим

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Общество3 июня 2023 г.
Илья Новиков

Новиков о болевом шоке Украины и распаде России после Путина

Новиков о болевом шоке Украины и распаде России после Путина

Конфликты3 июня 2023 г.
Карикатура - кенгуру стоит перед закрытой дверью колонии №6 и "говорит": "Пустите к Навальному, сатрапы!"

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Политика2 июня 2023 г.
На главную страницу