Мигель Диас-Канель переизбран президентом Кубы

Национальная ассамблея народной власти Кубы (однопалатный парламент) избрала в среду, 19 апреля, действующего главу государства Мигеля Диас-Канеля Бермудеса на президентский пост на срок до 2028 года. Его назначение поддержали 459 из 462 депутатов, присутствовавших на заседании. Действующий вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса был переизбран на следующий срок. Также был утвержден состав правительства.

Институт президентства восстановили на Кубе в 2019 году после принятия новой конституции. Мигель Диас-Канель и Сальвадор Вальдес Меса были назначены на посты президента и вице-президента в октябре 2019 года. Согласно принятому в том же году положению Национальной ассамблеи, их полномочия на первом сроке действовали не пять лет, а четыре года - до 2023-го, когда начнет работу новый созыв парламента. Диас-Канель является первым секретарем ЦК Компартии Кубы с 2021 года, сменив на этом посту ушедшего в отставку Рауля Кастро.

Функции президента Кубы

На Кубе президент представляет государство и определяет его общую политику. Он является верховным главнокомандующим вооруженными силами, возглавляет Совет национальной обороны и полномочен решать вопросы, касающиеся обороны и национальной безопасности. Глава государства предлагает Национальной ассамблее или Госсовету, выполняющему функции парламента между сессиями ассамблеи, назначать или отстранять премьер-министра и других старших должностных лиц. Он наделен правом объявлять чрезвычайное положение в стране. Президент может быть отстранен от должности парламентом. Глава государства может находиться на своем посту максимум два последовательных срока.

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