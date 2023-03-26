Выборы в парламент Кубы проходят без кандидатов от оппозиции

На Кубе в воскресенье, 26 марта проходят выборы депутатов парламента - Национальной ассамблеи народной власти, к участию в которых не были допущены представители оппозиции. Международные правозащитные организации называют эти выборы "притворством", так как на 470 мест в парламенте претендуют 470 кандидатов, заранее отобранных правительством страны. Такая система контроля установилась в государстве с момента основания парламента в 1976 году, отмечает агентство Bloomberg.

На фоне жесткого контроля со стороны правящей Коммунистической партии единственный способ оценить антиправительственные настроения в стране - это следить за числом тех, кто аннулировал свой голос или отказался от участия, отмечает в разговоре с агентством политический аналитик и основатель Cuba Siglo 21 Антонио Бланко.

Национальная ассамблея избирает президента страны. Ожидается, что действующий глава государства Мигель Диас-Канель сохранит этот пост, пишет агентство dpa. Диас-Канель, пришедший к власти в 2018 году, стал первым после революции 1959 года руководителем, не принадлежащим к семье Кастро. Его предшественник, 91-летний Рауль Кастро, оставил власть, но остался в парламенте, в который баллотируется и в этом году.

Экономический кризис на Кубе

Выборы на Кубе проходят на фоне развивающегося экономического кризиса, отключений электроэнергии, неурожаев, нехватки топлива и санкций США, отмечает Bloomberg. За минувший год количество нелегальных мигрантов-кубинцев, пытающихся попасть в США, увеличилось в четыре раза. Массовая эмиграция стала одним из сдерживающих факторов для экономики, отмечают опрошенные Bloomberg аналитики.

В 2021 году власти страны подавили вспыхнувшие протесты, после чего объявили о курсе на либерализацию частного сектора экономики, но объявленные ими реформы проводятся недостаточно быстро и не помогают преодолеть кризис.

Смотрите также: